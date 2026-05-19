Santarém celebra os amigos de quatro patas no II Festival do Cão

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O Jardim da Liberdade, em Santarém, recebe no próximo dia 30 de maio o II Festival do Cão, iniciativa promovida pelo Município de Santarém, através do Centro de Recolha Oficial de Animais de Santarém (CROAS), que promete um dia inteiramente dedicado aos animais de companhia, com demonstrações, ações pedagógicas, desporto canino e animação musical.

Com entrada gratuita, o evento decorre entre as 09h30 e as 19h00 e pretende reunir proprietários, entusiastas e famílias num ambiente de convívio e sensibilização para o bem-estar animal.

O programa arranca às 09h30 com a inauguração oficial do festival e a abertura das inscrições para o Doggy Paper, no stand do CROAS, iniciativa que decorre até às 11h00. Durante a manhã, os visitantes poderão assistir a demonstrações dos Super Dogs, experiências de Puller com participação do público e à atuação do Grupo Operacional Cinotécnico da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP).

A componente educativa estará igualmente em destaque, com uma apresentação sobre acupunctura animal pela Dra. Ana Margarida, da Ani+puntura, que inclui uma demonstração prática. Segue-se uma sessão de apresentação do CROAS, conduzida pela veterinária municipal, Dra. Margarete Cruz. O programa da manhã termina com uma mesa-redonda dedicada à temática animal.

Durante a tarde, o recinto recebe novas demonstrações, incluindo o espetáculo de Zé dos Bichos, a Dog Dance com Sara Maria Castro, uma nova sessão de Puller e a atuação do Grupo Operacional Cinotécnico da Unidade Especial da PSP. Os visitantes poderão ainda conhecer a modalidade de Mushing, na vertente de Canicross.

Um dos momentos mais aguardados será o Desfile Canino, marcado para as 16h30, seguido da apresentação da matilha Smiledog e da entrega de prémios. O encerramento do festival está previsto para as 18h30 com um momento musical protagonizado pela banda MM – Mariana Maia, jovem participante do programa televisivo “The Voice Kids”.

Ao longo de todo o dia, o espaço vai contar ainda com expositores, zona de street food e insufláveis, que reforçam a componente familiar do evento.