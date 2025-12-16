ULS Lezíria inaugura Espaço Cidadão no Hospital de Santarém

Imprimir

Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS Lezíria) inaugurou, no dia 15 de dezembro, o Espaço Cidadão, uma iniciativa resultante de uma parceria com a Agência para a Reforma Tecnológica do Estado (ARTE). A cerimónia teve lugar no Auditório do Hospital Distrital de Santarém, seguindo-se uma visita ao novo espaço, situado na entrada principal da unidade hospitalar, e contou com a presença de diversas entidades parceiras.

O Espaço Cidadão constitui um ponto de atendimento integrado, reunindo num único balcão cerca de 150 serviços de 15 entidades da administração central e local, bem como de entidades privadas que prestam serviços de interesse público.

Neste espaço, os cidadãos podem, entre outros serviços, renovar a Carta de Condução, solicitar senha ou caderneta predial junto da Autoridade Tributária, apresentar despesas à ADSE, pedir a certidão do registo criminal, tratar de assuntos relacionados com emprego e formação profissional, alterar a morada do Cartão de Cidadão, solicitar o Cartão Europeu de Seguro de Doença ou utilizar os serviços e-fatura, evitando deslocações desnecessárias a diferentes organismos.

Durante a sessão, o presidente do Conselho de Administração da ULS Lezíria, Pedro Marques, destacou que “este espaço não é apenas um balcão de atendimento; é um ponto de mediação e apoio, onde os cidadãos podem tratar de atos administrativos essenciais da sua vida”.

O responsável sublinhou ainda a relevância do trabalho conjunto: “A concretização deste projeto só foi possível graças a uma rede de colaboração sólida e virtuosa, em que cada parceiro deu o melhor de si”.

Por sua vez, Fátima Nicolau, chefe de equipa de Gestão de Parcerias da ARTE, agradeceu à ULS Lezíria “por ter aderido ao projeto Espaço Cidadão, que passa hoje a contar com 1017 espaços em funcionamento a nível nacional”. Acrescentou ainda que “o Espaço Cidadão disponibiliza um atendimento mediado que, para além de permitir a resolução de serviços, contribui para a melhoria da literacia digital dos cidadãos, ao apoiá-los na realização dos mesmos”.

O Espaço Cidadão da ULS Lezíria funcionará de segunda a sexta-feira, das 9h00 às 13h00 e das 13h30 às 16h30, contando atualmente com a colaboração de uma assistente técnica da ULS Lezíria, estando prevista, no futuro, a integração de pelo menos mais um(a) profissional.