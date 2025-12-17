“As pessoas são o coração do clube”

Imprimir

Pedro Mateus é o rosto do Fitness Factory Almeirim que está há mais de dois anos a crescer no concelho. Passamos em revista este período e focamo-nos nas pessoas, um dos pilares da estratégia do ginásio.

Pedro, o ginásio está a assinalar dois anos e meio. Que balanço se faz?

Estamos quase com três anos de casa aberta é verdade e o balanço é positivo, não é fácil ser empreendedor no nosso país, todos os dias temos que nos por à prova e como se diz “o que não nos mata, torna-nos mais fortes”, mas apesar de tudo só posso agradecer pelas coisas estarem a correr-nos bem.

Qual tem sido o segredo para chegarem e terem agarrado tantos clientes?

Não considero segredo, mas sim porque viemos colmatar uma necessidade grande que existia na cidade de Almeirim, que era a existência de um espaço dedicado à saúde e bem-estar onde o exercício físico está acessível a todos, inclusão total e quem frequenta o clube ou segue as nossas redes sociais pode confirmar.

O que vos distingue?

Penso ser a nossa proximidade e a nossa constante procura por melhorar, juntamente com o leque de opções que temos em aulas de grupo e serviços, a qualidade inegável dos nossos equipamentos, o profissionalismo e a empatia que a nossa equipa tem para com o cliente. Eu sendo o embaixador máximo no Fitness Factory Almeirim, primo por cultivar no seio do clube e na comunidade a nossa cultura e valores como marca e os ideais em que acredito. Em suma, é sermos genuinamente de pessoas para pessoas.

Ainda recentemente me dizia que tinha estado numa fábrica a ver máquinas. Digo isto para dizer que este é um mercado em constante evolução?

Sem dúvida! É um mercado em constante mudança, cada vez mais técnico e exigente. Não fomos só ver o fabrico das máquinas, mas também fiz questão de ao longo do ano me deslocar ao estrangeiro a várias feiras de fitness e bem-estar para ver as últimas tendências do mercado mundial e claro que com isto consigo mais networking, conhecer, criar e reforçar laços/ligações com fornecedores e marcas. Faz toda a diferença e conto pelos dedos de uma mão quantos proprietários de clubes como o nosso fazem o mesmo.

Mas as pessoas e os técnicos são vitais?

As pessoas são o coração do clube e os técnicos podemos dizer que são quem faz o coração funcionar bem e continuar assim com muita saúde e vitalidade. É essencial em qualquer empresa ter as pessoas certas nos cargos certos, e claro também ajuda ao termos os melhores clientes do mundo.

Isto surge porque me parece que têm feito um trabalho também muito importante junto da comunidade. Porquê?

Faz parte da minha maneira de ser, o clube é como a minha extensão como pessoa. Ajudar os outros (a comunidade) faz-me sentir realizado profissionalmente, tento chegar a todos os que nos pedem apoio para aquilo que for e o interessante é que vai muito além de Almeirim, o que me diz que estamos a construir um bom nome na cidade e a cultivar a tal cultura em que acredito, ao sermos de pessoas para pessoas.

São vários os clubes e equipas que contam com o vosso apoio, quer com patrocínio quer com parcerias?

São muitos, está preparado? Vou deixar aqui alguns nomes (se me esquecer de algum peço perdão, porque são muitos): Bombeiros Voluntários de Almeirim, Associação 20 Kms de Almeirim, FutAlmeirim, AlmeirINN Padel, Footkart, Agrupamento 404 Almeirim, AE José Relvas Alpiarça, Clube Desportivo “Os Águias” Alpiarça, Listas da Associação de Estudantes da Escola Secundária Marquesa de Alorna, CASV (futsal São Vicente Paul), Campeonato amador futsal Ribatejo, Várias equipas do campeonato amador, TEQBALL Caixeiros de Santarém, Fight Clube Almeirim e Santarém, UD Malaqueijo – Futebol liga Inatel, ADCR Paço dos Negros – Futebol liga Inatel, AD Fazendense – 1.º Distrital, CCRD Moçarriense – 1.ª equipa sénior feminina futebol, Tarde Desportiva – Marinhais. Alguns eventos solidários, passeios TT, motocross, grupos de motards e festas de verão nas cidades, vilas e aldeias aqui perto.

Até o Pedro Mateus tem assumido mais esse papel de embaixador da marca?!

Esse é sem dúvida o papel para o qual sou mais vocacionado. É me inerente, natural, faz parte daquilo que sou, a ligação com as pessoas.

Há também a preocupação de aumentar as ligações às pessoas e às empresas?!

No seguimento da resposta anterior, eu quero muito “ligar as pessoas/empresas” e às vezes nem é diretamente conosco, é entre elas próprias. Isto chega a ser mais profundo do que um simples negócio de uma casa aberta com máquinas lá dentro para as pessoas fazerem exercício. Vai muito mais além do fitness, é criar e alimentar essas ligações.

Isso aplica-se também com a estratégia de estar nos 20 Kms de Almeirim ou na S. Silvestre?!

A participação nos 20 Kms e na S. Silvestre de Almeirim aconteceu de forma muito natural por acaso. Após o primeiro contacto com o grande Domingos, que é alguém por quem tenho muito respeito e apreço pelo caminho que tem percorrido junto da comunidade e, acima de tudo, pelos “trilhos” que o próprio abriu para que outros possam percorrer, ao colocar o nome de Almeirim bem no mapa e é algo para o qual eu também estou a trabalhar. Enriquecer a cidade com mais oferta de serviços e atividades.

Que mensagem deixa nesta altura de Natal e Ano Novo a clientes e amigos?

Que aproveitem esta época do ano com muita leveza e compaixão junto da família e amigos. Façam os estragos todos de Natal e ano novo a que têm direito, que nós Fitness Factory Almeirim, estamos aqui para vos voltar a meter na “linha”.