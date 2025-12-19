Câmara Santarém oferece presentes de Natal às crianças do Pré-Escolar e do 1º Ciclo do Concelho

Imprimir

Todos os alunos do Pré-Escolar e do 1º Ciclo do Concelho, receberam hoje, dia 18 de dezembro, blocos de construção didáticos alusivos à emblemática Fonte das Figueiras. João Teixeira Leite, Presidente da Câmara Municipal de Santarém (CMS) procedeu à entrega, na EB 1 Ribeira de Santarém, EB 1/JI São Domingos, EB 1 Azoia de Cima e EB 1/JI Tremês.

Na ocasião, João Teixeira Leite explicou que “com este brinquedo, as nossas crianças vão poder conhecer melhor a nossa lindíssima fonte gótica, que merece a visita de todos”, sublinhando que estes presentes vão além da vertente lúdica e didática, procurando também despertar o interesse e o orgulho pelo património de Santarém.

Para o Presidente do Município, “é importante que, com os presentes de Natal que oferecemos aos alunos do nosso Concelho, as crianças, as suas famílias e amigos reforcem a sua ligação ao património da nossa cidade e conheçam melhor a nossa riquíssima história, através da montagem das 3.500 peças, que é acompanhado por um pequeno livreto explicativo da história do monumento”.

O Presidente destacou ainda a relevância de iniciativas que associam educação, cultura e património, sublinhando que o contacto das crianças com elementos identitários da cidade contribui para uma maior valorização da história local e para o reforço do sentimento de pertença à comunidade.