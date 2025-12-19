Shopping cart

No Widget Added

Please add some widget in Offcanvs Sidebar

  • Home
  • Sociedade
  • Despiste seguido de colisão provoca um ferido na Estrada do Campo
Sociedade

Despiste seguido de colisão provoca um ferido na Estrada do Campo

Por: Inês Ribeiro 19 de Dezembro, 2025 2 Minutos de Leitura

Um acidente que envolveu dois veículos ligeiros de passageiros ocorreu na tarde desta sexta-feira, dia 19 de dezembro, na Estrada do Campo, no sentido Tapada – Alpiarça e provocou um ferido leve.

Um dos veículos despistou-se e embateu no outro, um dos automóveis acabou por sair da via e ficou imobilizado num terreno agrícola.

O acidente provocou ferimentos ligeiros ao condutor de um dos veículos, que recebeu assistência no local e recusou ida ao hospital. O trânsito encontra-se condicionado enquanto decorrem as operações de limpeza da via.

No local estão 10 elementos, apoiados por três viaturas, para prestar socorro, garantir a segurança e regular a circulação.

Etiquetas Relacionadas:
acidentecolisãodespisteestrada do campo

Notícias relacionadas

Sociedade

Acidente grave provoca um morto em Almeirim

BY-Redação 15 de Dezembro, 2025
Sociedade

Acidente na Estrada do Campo provoca três feridos

BY-Inês Ribeiro 10 de Dezembro, 2025
Sociedade

Despiste na Ponte Salgueiro Maia provoca um ferido

BY-Inês Ribeiro 9 de Dezembro, 2025
Sociedade

Acidente provoca dois feridos em Fazendas de Almeirim

BY-Daniel Cepa 24 de Novembro, 2025
Sociedade

Carro despista-se e derruba poste de iluminação na Rua do Paço em Almeirim

BY-Daniel Cepa 8 de Novembro, 2025
Sociedade

Colisão aparatosa corta EN368 e provoca três feridos

BY-Inês Ribeiro 30 de Outubro, 2025