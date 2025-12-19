Despiste seguido de colisão provoca um ferido na Estrada do Campo

Imprimir

Um acidente que envolveu dois veículos ligeiros de passageiros ocorreu na tarde desta sexta-feira, dia 19 de dezembro, na Estrada do Campo, no sentido Tapada – Alpiarça e provocou um ferido leve.

Um dos veículos despistou-se e embateu no outro, um dos automóveis acabou por sair da via e ficou imobilizado num terreno agrícola.

O acidente provocou ferimentos ligeiros ao condutor de um dos veículos, que recebeu assistência no local e recusou ida ao hospital. O trânsito encontra-se condicionado enquanto decorrem as operações de limpeza da via.

No local estão 10 elementos, apoiados por três viaturas, para prestar socorro, garantir a segurança e regular a circulação.