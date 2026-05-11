Condutor abandona local após despiste e embate contra poste em Almeirim

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O condutor de um veículo ligeiro de passageiros abandonou o local após sofrer um despiste seguido de colisão com um poste de iluminação pública, no passado domingo, dia 10 de maio, na Rua do Moinho de Vento, em Almeirim.

Segundo apurou O ALMEIRINENSE, o acidente ocorreu durante a tarde, quando o condutor perdeu o controlo da viatura, entrou em despiste e embateu violentamente contra um poste de iluminação pública, que acabou por ser derrubado.

O alerta foi dado de imediato aos meios de socorro, mas, à chegada ao local, o condutor já se tinha ausentado, não se encontrando no local qualquer vítima a necessitar de assistência.

Por questões de segurança, o poste de iluminação foi retirado, enquanto a viatura permanecia ainda no local durante a manhã desta segunda‑feira. O Serviço Municipal de Proteção Civil procedeu à vedação do perímetro da ocorrência, de forma a garantir a segurança de peões e automobilistas.

A GNR de Almeirim tomou conta da ocorrência e está a desenvolver as diligências necessárias para o apuramento das circunstâncias do acidente.