Shopping cart

No Widget Added

Please add some widget in Offcanvs Sidebar

  • Home
  • Sociedade
  • Condutor abandona local após despiste e embate contra poste em Almeirim
Sociedade

Condutor abandona local após despiste e embate contra poste em Almeirim

Por: Daniel Cepa 11 de Maio, 2026 2 Minutos de Leitura

O condutor de um veículo ligeiro de passageiros abandonou o local após sofrer um despiste seguido de colisão com um poste de iluminação pública, no passado domingo, dia 10 de maio, na Rua do Moinho de Vento, em Almeirim.

Segundo apurou O ALMEIRINENSE, o acidente ocorreu durante a tarde, quando o condutor perdeu o controlo da viatura, entrou em despiste e embateu violentamente contra um poste de iluminação pública, que acabou por ser derrubado.

O alerta foi dado de imediato aos meios de socorro, mas, à chegada ao local, o condutor já se tinha ausentado, não se encontrando no local qualquer vítima a necessitar de assistência.

Por questões de segurança, o poste de iluminação foi retirado, enquanto a viatura permanecia ainda no local durante a manhã desta segunda‑feira. O Serviço Municipal de Proteção Civil procedeu à vedação do perímetro da ocorrência, de forma a garantir a segurança de peões e automobilistas.

A GNR de Almeirim tomou conta da ocorrência e está a desenvolver as diligências necessárias para o apuramento das circunstâncias do acidente.

Etiquetas Relacionadas:
abandonocarrodespisteposte

Notícias relacionadas

Sociedade

Motociclista gravemente ferido em despiste na Ponte Salgueiro Maia

BY-Daniel Cepa 25 de Abril, 2026
Sociedade

Despiste em Fazendas de Almeirim provoca um ferido

BY-Daniel Cepa 8 de Abril, 2026
Sociedade

Um ferido em despiste no nó de acesso ao IC10 em Almeirim

BY-Daniel Cepa 19 de Março, 2026
Região

Despiste deixa jovem de 29 anos em estado grave em Alpiarça

BY-Daniel Cepa 22 de Fevereiro, 2026
Sociedade

Despiste provoca um ferido na EN118

BY-Daniel Cepa 21 de Fevereiro, 2026
Sociedade

Despiste seguido de colisão provoca um ferido na Estrada do Campo

BY-Inês Ribeiro 19 de Dezembro, 2025