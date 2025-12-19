Grupo Desportivo Raposense promove Festa de Natal com atividades para todos

Imprimir

O Grupo Desportivo Raposense (GDR) “Os Tigres da Ribeira” promove, no próximo sábado, dia 20 de dezembro, uma Festa de Natal aberta à comunidade, com um programa diversificado que se estende ao longo de todo o dia e combina atividade física, animação cultural, iniciativas solidárias e momentos de convívio.

A programação tem início às 10h, com duas atividades à escolha dos participantes: passeio de bicicletas ou caminhada de Natal. Cada participante poderá optar pela atividade que preferir, sendo solicitado que tragam um adereço natalício. Durante o percurso haverá reforço alimentar e a participação tem um custo de dois “natais” por pessoa.

Ao final da manhã, o GDR disponibiliza almoço para todos os que desejem permanecer no espaço e partilhar este momento de convívio.

A tarde arranca às 15h30, com a chegada do Pai Natal e a entrega de presentes. Para participar nesta iniciativa, os presentes deverão ser entregues até ao dia 19 de dezembro, devidamente identificados, para que no dia do evento possam ser distribuídos.

Segue-se, às 16h30, a atuação do Grupo Coral da ARPICAL e às 17h00 sobe ao palco o Rancho Folclórico Os Camponeses da Raposa, que trazem a tradição e a música popular ao ambiente festivo. Ao longo de todo o evento, as crianças poderão usufruir de várias atividades, como moldagem de balões e pinturas faciais.

Para quem quiser jantar no local, haverá sopa disponível. O dia termina às 21h com uma sessão de Cinema de Natal, onde será exibido o filme “Naquele Natal”.

Paralelamente, o GDR está a dinamizar, desde 28 de novembro, a iniciativa Natal Solidário, uma campanha de angariação de bens, nomeadamente roupas, brinquedos e alimentos, que serão entregues à CRIAL. A organização apela à participação da comunidade, reforçando que qualquer contributo será bem-vindo.