“Quando nos viram até colocaram as mãos na cabeça”

Imprimir

Poucas horas depois de se aperceber da dimensão da tragédia na zona centro do país, Pedro Matos, proprietário da Fresco Puro, decidiu que tinha de reagir e ajudar, mas na mesma hora percebeu que sozinho não conseguia ter a escala que a resposta exigia. É aqui que surge Paulo Frutuoso, gerente da imobiliária HOME.

“Nós criámos um grupo no WhatsApp e a divulgação por muita gente foi determinante para, que num espaço de dois ou três dias, conseguirmos ter um camião completo para iniciar a viagem à zona de Leiria”, explica Pedro Matos.

O empresário dedicado ao comércio de frutas e legumes, explica que há dois pontos de recolha. A Home, no parque das Laranjeiras, e o armazém de Pedro Matos, na zona industrial, para bens de maior dimensão e mais pesados. Na primeira carga foram telhas, comida e até mobília.

“Assim que começámos a subir a A8, a partir da Nazaré, vimos um cenário de destruição e só mesmo quem lá vai e quem vê o cenário é que sabe que se parece com um cenário de filme. Nem nos passa da cabeça. Há uma grande diferença entre a televisão, aquilo que vimos e que sentimos a falar com as pessoas. Há uma necessidade extrema neste momento de ajudar estas pessoas, fizemos o nosso dever acho que ajudamos bastante”, detalha Pedro Matos.

Já no terreno e com elos de ligação estabelecidos com pessoas na Marinha Grande, o grupo de Almeirim dirigiu-se até lá.

“A nossa receção no terreno foi de gratidão. Agradeceram-nos e quando viram o nosso camião até meteram as mãos na cabeça. Pesavam que era algo mais pequeno. Tivemos uma receção espetacular e sentimos que valeu a pena. Sentimos que era preciso fazemos isto. Hoje eles e amanhã também podemos ser nós a precisar”, sublinha o empresário.

Depois de cumprida esta primeira entrega, o grupo continua a com a recolha. “Agora é esperar que tenhamos donativos para voltamos à carga. Assim que for possível, voltamos a ir para a Marinha Grande ou Ferreira do Zêzere porque, não só aquela zona de Leiria mas Pombal e Ferreira do Zêzere foram muito muito muito muito afetados, e também é preciso ajuda nessa zonas”, explica Pedro Matos.