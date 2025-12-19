Inauguração do Mercadinho de Natal assinala início da programação natalícia em Almeirim

Imprimir

O Mercadinho de Natal de Almeirim foi inaugurado esta sexta-feira, dia 19 de dezembro, dando início a vários dias de animação com uma programação dirigida a públicos de todas as idades. A sessão de abertura contou com a atuação de uma banda que animou o ambiente e a presença de elementos do executivo municipal e de outras entidades locais.

À semelhança de edições anteriores, o mercadinho reúne artesanato, street food, pista de gelo, insufláveis, a Casa do Pai Natal e diversas atividades dedicadas às crianças, criando um ambiente festivo e familiar. Apesar de o evento decorrer durante um período mais curto este ano, a organização garante uma agenda preenchida até ao dia 24 de dezembro.

Em declarações ao Jornal o Almeirinense o presidente da Câmara Municipal de Almeirim, Joaquim Catalão, sublinha que a animação está assegurada. “Vamos ter muita animação durante todos estes dias, com várias novidades a acontecerem até à véspera de Natal”, afirma.

Uma das principais novidades desta edição passa pela organização do espaço, com as bancas dispostas de forma diferente, permitindo a sua integração no interior da tenda. De acordo com o autarca, esta opção veio conferir uma nova dinâmica ao mercadinho e melhorar as condições de conforto para o público. “A ideia foi dar uma nova dinâmica à tenda e criar melhores condições para quem nos visita, sobretudo quando as condições meteorológicas são mais adversas”, referiu.

Joaquim Catalão deixou ainda uma palavra de reconhecimento às entidades parceiras envolvidas na organização do evento, destacando o papel da MOV Almeirim e do Movimento Palco que considerou fundamental para a realização do evento.

O Mercadinho de Natal de Almeirim mantém-se aberto até à véspera de Natal, convidando a população e visitantes a viverem o espírito desta época festiva com animação, comércio local e atividades para todas as idades.