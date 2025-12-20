Shopping cart

No Widget Added

Please add some widget in Offcanvs Sidebar

Região

Coruche: Orçamento de quase 45 milhões

Por: Redação 20 de Dezembro, 2025 2 Minutos de Leitura

A Câmara Municipal de Coruche aprovou, na sua última reunião, a proposta de Orçamento Municipal para 2026, no valor global de cerca de 44,8 milhões de euros, submetendo o documento à apreciação da Assembleia Municipal marcada para 29 de dezembro.

Primeiro orçamento do atual mandato, trata-se de um orçamento de transição que honra compromissos assumidos pelo anterior executivo, mas que introduz já uma orientação clara de apoio às pessoas e às famílias, com a participação variável em IRS fixada em 2,5%, o IMI no mínimo legal de 0,3% com IMI familiar e majoração para imóveis degradados. Paralelamente, a proposta reforça as áreas sociais consideradas prioritárias — educação, saúde, habitação e acessibilidades —, consolida o investimento público, promove a coesão territorial através do reforço da cooperação com as juntas de freguesia e apoia a economia local e o tecido associativo, garantindo qualidade de serviço público de proximidade, com particular atenção às situações de maior fragilidade económica.

Etiquetas Relacionadas:
corucheorçamento

Notícias relacionadas

Região

Coruche celebra o Natal com muita animação, música, tradição

BY-Inês Ribeiro 3 de Dezembro, 2025
Região

PJ faz buscas na Câmara de Coruche, autarquia confirma

BY-Inês Ribeiro 27 de Novembro, 2025
Região

Coruche lança campanha de Natal com 7.500 euros em prémios para incentivar o comércio local

BY-Inês Ribeiro 20 de Novembro, 2025
Sociedade

Gripe aviária: Concelho de Almeirim incluído em área de proteção após foco detetado na Murta

BY-Daniel Cepa 7 de Novembro, 2025
Região

Dois homens detidos por agressão a casal

BY-Inês Ribeiro 4 de Novembro, 2025
Região

Homem detido em Coruche para cumprimento de pena de prisão efetiva

BY-Inês Ribeiro 21 de Outubro, 2025