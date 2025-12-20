Coruche: Orçamento de quase 45 milhões

Imprimir

A Câmara Municipal de Coruche aprovou, na sua última reunião, a proposta de Orçamento Municipal para 2026, no valor global de cerca de 44,8 milhões de euros, submetendo o documento à apreciação da Assembleia Municipal marcada para 29 de dezembro.



Primeiro orçamento do atual mandato, trata-se de um orçamento de transição que honra compromissos assumidos pelo anterior executivo, mas que introduz já uma orientação clara de apoio às pessoas e às famílias, com a participação variável em IRS fixada em 2,5%, o IMI no mínimo legal de 0,3% com IMI familiar e majoração para imóveis degradados. Paralelamente, a proposta reforça as áreas sociais consideradas prioritárias — educação, saúde, habitação e acessibilidades —, consolida o investimento público, promove a coesão territorial através do reforço da cooperação com as juntas de freguesia e apoia a economia local e o tecido associativo, garantindo qualidade de serviço público de proximidade, com particular atenção às situações de maior fragilidade económica.