Depósito incorreto de cinzas leva Município de Almeirim e Ecolezíria a emitir alertas

O Município de Almeirim e a Ecolezíria, Empresa Intermunicipal de Recolha e Tratamento de Resíduos Urbanos, lançaram alertas à população para os riscos associados ao depósito incorreto de cinzas e brasas provenientes de lareiras e salamandras nos contentores de lixo urbano.

De acordo com as entidades, continuam a ser registadas situações em que restos de combustão ainda quentes são colocados diretamente nos contentores, provocando incêndios, danos nos equipamentos e riscos para a segurança pública. Em alguns casos, a deposição inadequada de cinzas tem resultado em focos de fogo no interior dos recipientes e na degradação do pavimento envolvente.

A Ecolezíria sublinha que as cinzas aparentam estar apagadas, mas podem manter brasas ativas durante várias horas, o que representa um perigo significativo quando entram em contacto com resíduos inflamáveis. Por esse motivo, a empresa recomenda que as cinzas sejam deixadas a arrefecer completamente em recipientes metálicos, colocadas em sacos bem fechados e apenas depois depositadas no contentor de lixo indiferenciado.

Também a Câmara Municipal de Almeirim reforça a necessidade de adoção de comportamentos responsáveis, alertando que o depósito de brasas ainda quentes pode causar incêndios, colocar em risco trabalhadores da recolha de resíduos e originar prejuízos materiais.

As entidades apelam à colaboração dos munícipes, lembrando que a correta deposição de resíduos é essencial para garantir a segurança, a preservação dos equipamentos públicos e o bom funcionamento do sistema de recolha de lixo, sobretudo durante os meses de maior utilização de lareiras.