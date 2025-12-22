Shopping cart

No Widget Added

Please add some widget in Offcanvs Sidebar

  • Home
  • Sociedade
  • Depósito incorreto de cinzas leva Município de Almeirim e Ecolezíria a emitir alertas
Sociedade

Depósito incorreto de cinzas leva Município de Almeirim e Ecolezíria a emitir alertas

Por: Inês Ribeiro 22 de Dezembro, 2025 2 Minutos de Leitura

O Município de Almeirim e a Ecolezíria, Empresa Intermunicipal de Recolha e Tratamento de Resíduos Urbanos, lançaram alertas à população para os riscos associados ao depósito incorreto de cinzas e brasas provenientes de lareiras e salamandras nos contentores de lixo urbano.

De acordo com as entidades, continuam a ser registadas situações em que restos de combustão ainda quentes são colocados diretamente nos contentores, provocando incêndios, danos nos equipamentos e riscos para a segurança pública. Em alguns casos, a deposição inadequada de cinzas tem resultado em focos de fogo no interior dos recipientes e na degradação do pavimento envolvente.

A Ecolezíria sublinha que as cinzas aparentam estar apagadas, mas podem manter brasas ativas durante várias horas, o que representa um perigo significativo quando entram em contacto com resíduos inflamáveis. Por esse motivo, a empresa recomenda que as cinzas sejam deixadas a arrefecer completamente em recipientes metálicos, colocadas em sacos bem fechados e apenas depois depositadas no contentor de lixo indiferenciado.

Também a Câmara Municipal de Almeirim reforça a necessidade de adoção de comportamentos responsáveis, alertando que o depósito de brasas ainda quentes pode causar incêndios, colocar em risco trabalhadores da recolha de resíduos e originar prejuízos materiais.

As entidades apelam à colaboração dos munícipes, lembrando que a correta deposição de resíduos é essencial para garantir a segurança, a preservação dos equipamentos públicos e o bom funcionamento do sistema de recolha de lixo, sobretudo durante os meses de maior utilização de lareiras.

Etiquetas Relacionadas:
Ecolezíriamunicipio de almeirimresponsabilidade

Notícias relacionadas

Sociedade

ZERO denuncia gestão ilegal de resíduos no aterro da Raposa

BY-Inês Ribeiro 5 de Dezembro, 2025
Sociedade

Aterro da Raposa pode afinal não fechar … e ainda aumentar

BY-Redação 8 de Novembro, 2025
Política

PSD/CDS quer vencer Câmara de Almeirim. Chega quer romper com 50 anos de socialismo

BY-Daniel Cepa 17 de Março, 2025
Sociedade

Ecolezíria prepara-se para encerrar aterro sanitário da Raposa

BY-Daniel Cepa 6 de Setembro, 2024
Sociedade

Almeirim e Raposa recebem projeto piloto de Recolha Porta-a-Porta

BY-Daniel Cepa 22 de Julho, 2024
Economia

Ecolezíria leva a componente educativa ambiental à Feira Nacional de Agricultura

BY-Daniel Cepa 5 de Junho, 2023