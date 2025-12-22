Shopping cart

Região

Mais de 40 mil doses de droga apreendidas em detenção por tráfico em Santarém

Por: Inês Ribeiro 22 de Dezembro, 2025 2 Minutos de Leitura

Um jovem de 23 anos foi detido pela Polícia de Segurança Pública (PSP) por suspeitas de tráfico de estupefacientes, no âmbito de uma operação realizada no concelho de Santarém, no dia 19 de dezembro.

A detenção ocorreu no decurso de uma investigação em curso por crime de tráfico de droga, conduzida pela Esquadra de Investigação Criminal da Divisão Policial de Santarém. No âmbito do inquérito, a PSP deu cumprimento a vários mandados de busca e apreensão, efetuados fora de domicílios e em viaturas, que culminaram na detenção em flagrante delito do suspeito.

Durante a operação policial, as autoridades apreenderam uma quantidade significativa de produto estupefaciente, nomeadamente 8.861 doses individuais de cocaína e 32.300 doses individuais de haxixe. Foram ainda apreendidos 160 euros em numerário, dois telemóveis, uma arma elétrica, uma balança de precisão e diverso material associado ao acondicionamento de droga.

No decorrer das diligências, a PSP apreendeu também dois veículos ligeiros, dois motociclos e 85 munições de diferentes calibres.

O detido foi conduzido às celas de detenção da PSP e presente a primeiro interrogatório judicial no dia 20 de dezembro. Após a audição, o tribunal determinou a aplicação da medida de coação mais gravosa, prisão preventiva.

A investigação prossegue sob a coordenação das autoridades judiciárias.

