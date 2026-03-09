Shopping cart

No Widget Added

Please add some widget in Offcanvs Sidebar

  • Home
  • Região
  • Prisão preventiva por tráfico de estupefacientes
Região

Prisão preventiva por tráfico de estupefacientes

Por: Redação 09 de Março, 2026 2 Minutos de Leitura

O Comando Territorial de Santarém, através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) do Destacamento Territorial de Torres Novas, no dia 05 de março, deteve dois homens de 49 e 51 anos, no concelho de Abrantes, pelo crime de tráfico de estupefacientes.

No decorrer de uma operação de fiscalização rodoviária, os militares identificaram um forte odor característico de produtos estupefacientes no interior de uma viatura, sendo notório o nervosismo dos seus dois ocupantes.

Após a realização de uma busca ao veículo, foi apreendido o seguinte: 967 doses de canábis e 36 650 euros em numerário.

Os detidos foram presentes a primeiro interrogatório judicial, tendo um deles sido restituído à liberdade e ao segundo aplicada a medida de coação de prisão preventiva.

Notícias relacionadas

Desporto

Ténis de Almeirim volta a vencer no Campeonato Regional de Equipas em seniores masculinos

BY-Inês Ribeiro 9 de Março, 2026
Onde há crise, há esperança

PARA HOJE / 9.MAR

BY-Redação 9 de Março, 2026
Sociedade

D. Francisco Mascarenhas morre aos 99 anos em Almeirim

BY-Daniel Cepa 8 de Março, 2026
Desporto

Paço dos Negros está na final da Taça INATEL

BY-Daniel Cepa 8 de Março, 2026
Desporto

HC Os Tigres vence Alenquer e soma três pontos importantes

BY-Daniel Cepa 8 de Março, 2026
Cultura

Vencedores do Festival da Canção 2026 vão atuar nas Festas da Cidade de Almeirim

BY-Daniel Cepa 8 de Março, 2026