Prisão preventiva por tráfico de estupefacientes

O Comando Territorial de Santarém, através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) do Destacamento Territorial de Torres Novas, no dia 05 de março, deteve dois homens de 49 e 51 anos, no concelho de Abrantes, pelo crime de tráfico de estupefacientes.

No decorrer de uma operação de fiscalização rodoviária, os militares identificaram um forte odor característico de produtos estupefacientes no interior de uma viatura, sendo notório o nervosismo dos seus dois ocupantes.

Após a realização de uma busca ao veículo, foi apreendido o seguinte: 967 doses de canábis e 36 650 euros em numerário.

Os detidos foram presentes a primeiro interrogatório judicial, tendo um deles sido restituído à liberdade e ao segundo aplicada a medida de coação de prisão preventiva.