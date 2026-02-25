Shopping cart

  • Home
  • Sociedade
  • Foge à GNR e é detido por posse de arma proibida e droga nas Fazendas de Almeirim
Sociedade

Foge à GNR e é detido por posse de arma proibida e droga nas Fazendas de Almeirim

Por: Daniel Cepa 25 de Fevereiro, 2026 2 Minutos de Leitura

Um homem de 46 anos foi detido no passado dia 22 de fevereiro, em Fazendas de Almeirim, por posse de arma proibida, numa ação levada a cabo pelo Comando Territorial de Santarém da GNR, através do Posto Territorial de Almeirim.

Segundo a GNR, a detenção ocorreu na sequência de uma denúncia que dava conta de uma situação de agressões. “Os militares da Guarda deslocaram-se de imediato ao local”, refere a mesma fonte. No decorrer da intervenção, foi possível intercetar a viatura do suspeito, que se encontrava já em fuga.

Ainda de acordo com a GNR, no decurso das diligências policiais “foi possível apurar que o suspeito se encontrava na posse de armas proibidas”, facto que motivou a sua detenção.

Da ação resultou a apreensão de 466 doses de cocaína, 1.272,50 euros em numerário, quatro munições, uma cartucheira, uma bolsa de transporte de caçadeira, uma moca artesanal, uma foice, uma faca de cozinha e um alicate.

O detido foi presente no Tribunal Judicial de Santarém no dia 23 de fevereiro, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de apresentações bissemanais no posto policial da área de residência e a proibição de posse de armas.

A operação contou ainda com o apoio do Posto Territorial de Alpiarça, acrescenta a GNR.

Etiquetas Relacionadas:
armasdrogafazendas de almeirimGNR

