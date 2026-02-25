Foge à GNR e é detido por posse de arma proibida e droga nas Fazendas de Almeirim

Imprimir

Um homem de 46 anos foi detido no passado dia 22 de fevereiro, em Fazendas de Almeirim, por posse de arma proibida, numa ação levada a cabo pelo Comando Territorial de Santarém da GNR, através do Posto Territorial de Almeirim.

Segundo a GNR, a detenção ocorreu na sequência de uma denúncia que dava conta de uma situação de agressões. “Os militares da Guarda deslocaram-se de imediato ao local”, refere a mesma fonte. No decorrer da intervenção, foi possível intercetar a viatura do suspeito, que se encontrava já em fuga.

Ainda de acordo com a GNR, no decurso das diligências policiais “foi possível apurar que o suspeito se encontrava na posse de armas proibidas”, facto que motivou a sua detenção.

Da ação resultou a apreensão de 466 doses de cocaína, 1.272,50 euros em numerário, quatro munições, uma cartucheira, uma bolsa de transporte de caçadeira, uma moca artesanal, uma foice, uma faca de cozinha e um alicate.

O detido foi presente no Tribunal Judicial de Santarém no dia 23 de fevereiro, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de apresentações bissemanais no posto policial da área de residência e a proibição de posse de armas.

A operação contou ainda com o apoio do Posto Territorial de Alpiarça, acrescenta a GNR.