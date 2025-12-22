Shopping cart

Onde há crise, há esperança

PARA HOJE / 22.DEZ

Por: Redação 22 de Dezembro, 2025 2 Minutos de Leitura

A participação na Eucaristia é mesmo o único necessário, sem ela não há vida cristã. Porque não é cumprir uma obrigação legal, mas atender ao dever de me alimentar. Alimentar-me do espírito de perdão, de justiça e de verdade. Onde iria eu buscá-lo? Aliás, ir à Eucaristia é treinar-me para viver eucaristicamente, o que, como a própria palavra indica, significa uma entrega alegre, gratuita e agradecida. Ou seja, uma vida cristã.
Vasco P. Magalhães, sj
ONDE HÁ CRISE, HÁ ESPERANÇA
Um pensamento para cada dia: ver em tudo o que acontece uma oportunidade de crescimento.

Edições Tenacitas
www.tenacitas.pt

