PARA HOJE / 22.DEZ

Imprimir

A participação na Eucaristia é mesmo o único necessário, sem ela não há vida cristã. Porque não é cumprir uma obrigação legal, mas atender ao dever de me alimentar. Alimentar-me do espírito de perdão, de justiça e de verdade. Onde iria eu buscá-lo? Aliás, ir à Eucaristia é treinar-me para viver eucaristicamente, o que, como a própria palavra indica, significa uma entrega alegre, gratuita e agradecida. Ou seja, uma vida cristã.

Vasco P. Magalhães, sj

ONDE HÁ CRISE, HÁ ESPERANÇA

Um pensamento para cada dia: ver em tudo o que acontece uma oportunidade de crescimento.

Edições Tenacitas

www.tenacitas.pt