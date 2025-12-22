Santarém recebe unidade móvel de rastreio do cancro da mama

Imprimir

Entre 11 de fevereiro e 8 de abril, a Unidade Móvel de Rastreio do Cancro da Mama vai estar estacionada no Jardim da Liberdade, em Santarém, no âmbito do programa da Liga Portuguesa Contra o Cancro. A iniciativa permite que mulheres com idades entre os 45 e os 74 anos realizem mamografias de forma gratuita, mesmo que não tenham recebido carta convite ou não residam na área da unidade funcional de inscrição.

Para serem aceites no rastreio, as participantes não devem ter realizado mamografia nos últimos dois anos. O atendimento decorrerá de segunda a sexta-feira, das 9h00 às 13h00 e das 14h00 às 17h30.

As interessadas podem obter informações e marcar o seu rastreio através dos números 245 009 299 ou 915 999 890, ou pelo email rcm.admin@ligacontracancro.pt. A deteção precoce continua a ser um passo essencial na luta contra o cancro da mama.