Shopping cart

No Widget Added

Please add some widget in Offcanvs Sidebar

  • Home
  • Região
  • Santarém recebe unidade móvel de rastreio do cancro da mama
Região

Santarém recebe unidade móvel de rastreio do cancro da mama

Por: Inês Ribeiro 22 de Dezembro, 2025 2 Minutos de Leitura

Entre 11 de fevereiro e 8 de abril, a Unidade Móvel de Rastreio do Cancro da Mama vai estar estacionada no Jardim da Liberdade, em Santarém, no âmbito do programa da Liga Portuguesa Contra o Cancro. A iniciativa permite que mulheres com idades entre os 45 e os 74 anos realizem mamografias de forma gratuita, mesmo que não tenham recebido carta convite ou não residam na área da unidade funcional de inscrição.

Para serem aceites no rastreio, as participantes não devem ter realizado mamografia nos últimos dois anos. O atendimento decorrerá de segunda a sexta-feira, das 9h00 às 13h00 e das 14h00 às 17h30.

As interessadas podem obter informações e marcar o seu rastreio através dos números 245 009 299 ou 915 999 890, ou pelo email rcm.admin@ligacontracancro.pt. A deteção precoce continua a ser um passo essencial na luta contra o cancro da mama.

Etiquetas Relacionadas:
cancro da mamaliga portuguesa contra o cancromamografiarastreiosantarém

Notícias relacionadas

Região

PSP detém jovem de 24 anos por tráfico de droga em Santarém

BY-Daniel Cepa 20 de Dezembro, 2025
Região

Lidl investe em Santarém com nova loja e criação de empregos

BY-Inês Ribeiro 19 de Dezembro, 2025
Desporto

Santeirim regressa em 2026 e já tem datas

BY-Redação 19 de Dezembro, 2025
Região

Câmara Santarém oferece presentes de Natal às crianças do Pré-Escolar e do 1º Ciclo do Concelho

BY-Redação 19 de Dezembro, 2025
Região

Santarém aprova Orçamento Municipal para 2026 no valor de 99,5 milhões de euros

BY-Inês Ribeiro 17 de Dezembro, 2025
Região

Escola Superior de Saúde promove II Congresso Internacional de Enfermagem de Saúde Comunitária

BY-Daniel Cepa 17 de Dezembro, 2025