AlmeirimBox festeja aniversário com “jogo” especial

Os AlmeirimBox Games surgiram da vontade de celebrar o aniversário da AlmeirimBox de uma forma verdadeiramente viva e comunitária.

Ao longo do ano, Pedro Preto e Filipa Honório sentiram, diariamente, o empenho, a disciplina e o espírito de entreajuda dos atletas, e “quisemos criar um momento onde tudo isso pudesse ser mostrado, celebrado e partilhado. Assim, decidimos transformar o 4.º aniversário da Box num evento competitivo, mas também social, que desse palco ao nosso trabalho e à energia única da nossa comunidade”, explicam ao ALMEIRINENSE.

A edição de 2025 foi a maior de sempre e superou todas as expectativas. Mobilizou mais de 100 atletas, entre categorias RX e Scaled, reuniu juízes, voluntários, parceiros e treinadores, e atraiu dezenas de familiares, amigos e visitantes ao longo de todo o dia. No total, passaram pela AlmeirimBox cerca de 200 pessoas, criando um ambiente vibrante e inesquecível.

“Os AlmeirimBox Games é um evento competitivo inspirado no modelo tradicional das competições de CrossFit: os atletas enfrentam vários WODs (treinos/workouts) ao longo da prova, cada um desenhado para testar capacidades diferentes — força, resistência, velocidade, sincronização entre os colegas, técnica e capacidade de superação”, detalha Pedro Preto.

Filipa acrescenta que “apesar de ser uma competição, o ambiente é inclusivo e acessível: existem categorias diferentes para que qualquer pessoa, com qualquer nível de treino, possa participar. Para quem nunca assistiu, é um dia cheio de energia, música, dinamismo e muito apoio de quem está de fora. É tão emocionante para os atletas como para quem está a ver.”

Além de ter atraído atletas de fora do concelho, a organização ficou muito satisfeita porque “ao longo dos anos e desde que a Box está em funcionamento (2021), a AlmeirimBox tem vindo a organizar eventos internos e desafios comunitários, mas os AlmeirimBox Games tornaram-se a nossa competição anual de maior dimensão. A cada edição procuramos melhorar a experiência, inovar nos treinos e criar um ambiente cada vez mais profissional e envolvente. A edição de 2025 marcou um novo patamar de qualidade e participação”, contam sorridentes Filipa e Pedro.

E como bons embaixadores do concelho, “desde o início que quisemos que o evento refletisse não só o CrossFit, mas também a identidade da nossa terra e o espírito acolhedor que caracteriza a AlmeirimBox. A famosa Sopa da Pedra, oferecida aos atletas, foi um símbolo dessa partilha: juntar todos à mesa, celebrar o dia e mostrar que o desporto também é cultura, comunidade e convívio.

Para nós, o objetivo era que cada pessoa que entrasse na Box saísse com a sensação de ter vivido algo especial — e isso só é possível quando combinamos competição, amizade, apoio mútuo e até a gastronomia típica que nos representa!”.