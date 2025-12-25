Fazendas de Almeirim: “Desejamos a todos um Feliz Natal, vivido com saúde, paz e união”

Imprimir

A Junta de Freguesia de Fazendas de Almeirim dirige uma palavra sincera e sentida a todos os fregueses, colaboradores e amigos que, diariamente, contribuem para a vitalidade, identidade e bem-estar da nossa terra.

É graças ao envolvimento da população, ao empenho incansável dos nossos colaboradores e à proximidade de todos os que caminham ao nosso lado que continuamos a construir uma freguesia mais solidária, participativa e atenta às necessidades de quem aqui vive.

A Junta de Freguesia reafirma o seu compromisso de continuar a trabalhar com responsabilidade, dedicação e transparência, sempre ao serviço da comunidade, valorizando as pessoas, as tradições e o futuro da nossa freguesia.

Neste tempo especial de partilha e esperança, desejamos a todos um Feliz Natal, vivido com saúde, paz e união, junto de quem mais amam. Que o Ano Novo traga energias renovadas, novos projetos, conquistas e muitas razões para acreditar num futuro melhor para todos.

A todos, o nosso profundo agradecimento e os votos de um próspero Ano Novo, repleto de felicidade, solidariedade e confiança no amanhã.

O Presidente da Junta de Freguesia

Joaquim Miguel Brás Pereira