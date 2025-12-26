PARA HOJE / 26.DEZ

Imprimir



Os santos são vistos com suspeita porque dizem acreditar em alguém em que encontram confiança. Ultrapassam a insegurança e o vazio, confiando em Deus. Acreditaram naquilo que o Evangelho diz: “Confia, não temas!” Acreditaram nisso, o que significa que se arriscaram a experimentar. Hoje é-se muitas vezes medroso, não nos arriscamos a experimentar. As pessoas dizem: “Não tenho fé!” Mas já experimentaste? Pensam que a fé é um silogismo, uma teoria, um acreditar numa doutrina. Mas já experimentaste confiar em alguém, radicalmente? Então, se sim, experimentaste a fé.

Vasco P. Magalhães, sj

ONDE HÁ CRISE, HÁ ESPERANÇA

Um pensamento para cada dia: ver em tudo o que acontece uma oportunidade de crescimento.

Edições Tenacitas

www.tenacitas.pt