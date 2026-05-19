Patinagem artística do Hóquei Clube Os Tigres soma dois campeões distritais

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A secção de patinagem artística do Hóquei Clube Os Tigres esteve em destaque no Campeonato Distrital de Patinagem Artística, realizado nos dias 16 e 17 de maio, ao conquistar títulos distritais, garantir apuramentos para provas nacionais e alcançar um lugar de relevo na classificação coletiva.

Numa competição marcada pelo elevado nível competitivo, os atletas naturais do concelho de Almeirim conquistaram vários lugares de relevo. Maria Carolina Alves sagrou-se Campeã Distrital no escalão Infantil, enquanto Tiago Costa alcançou o título de Campeão Distrital Júnior. Já Constança Monteiro terminou no 5.º lugar em Iniciados e Madalena Cavaleiro alcançou a 8.ª posição no escalão Júnior.

Graças aos resultados obtidos, Tiago Costa e Constança Monteiro garantiram ainda presença no 4.º e 5.º Open Nacional, levando mais uma vez o nome de Almeirim às competições nacionais. Coletivamente, a equipa alcançou um 4.º lugar entre 12 equipas participantes.

A competição ficou ainda marcada por um momento emotivo com a despedida de Madalena Cavaleiro da vertente competitiva, numa mensagem de reconhecimento pelo percurso e dedicação da atleta ao longo dos últimos anos.