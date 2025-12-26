Shopping cart

No Widget Added

Please add some widget in Offcanvs Sidebar

Desporto

S. Silvestre: Dorsais entregues este sábado

Por: Redação 26 de Dezembro, 2025 2 Minutos de Leitura

Os 1100 inscritos na 3.ª edição da S. Silvestre de Almeirim, deste sábado, podem levantar os dorsais no dia da prova a partir das 10h no Pavilhão Alfredo Calado.

No início de dezembro, a Associação 20 Kms de Almeirim expressou “um enorme agradecimento a todos os parceiros que igualmente acreditam no trabalho desenvolvido e ao elevado número de colaboradores, sempre disponíveis, fazendo parte de uma festa do desporto que faz com que quem participa volte a acreditar no que proporcionamos. Lamentamos a quem não conseguiu inscrição, esperamos por vós no próximo ano.”

Etiquetas Relacionadas:
almeirimdesporto

Notícias relacionadas

Desporto

AlmeirimBox festeja aniversário com “jogo” especial

BY-Daniel Cepa 24 de Dezembro, 2025
Sociedade

Dois homens detidos por invasão de propriedade em Almeirim

BY-Inês Ribeiro 22 de Dezembro, 2025
Sociedade

Alegada agressão a aluno autista em Almeirim leva mãe a apresentar queixa, escola nega violência

BY-Inês Ribeiro 22 de Dezembro, 2025
Desporto

Andebol: Torneio junta mais de 600 atletas

BY-Redação 21 de Dezembro, 2025
Desporto

Santeirim regressa em 2026 e já tem datas

BY-Redação 19 de Dezembro, 2025
Desporto

Footgolf: Nuno Lucas é campeão nacional

BY-Redação 19 de Dezembro, 2025