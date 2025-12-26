S. Silvestre: Dorsais entregues este sábado

Imprimir

Os 1100 inscritos na 3.ª edição da S. Silvestre de Almeirim, deste sábado, podem levantar os dorsais no dia da prova a partir das 10h no Pavilhão Alfredo Calado.

No início de dezembro, a Associação 20 Kms de Almeirim expressou “um enorme agradecimento a todos os parceiros que igualmente acreditam no trabalho desenvolvido e ao elevado número de colaboradores, sempre disponíveis, fazendo parte de uma festa do desporto que faz com que quem participa volte a acreditar no que proporcionamos. Lamentamos a quem não conseguiu inscrição, esperamos por vós no próximo ano.”