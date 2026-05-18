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Desporto

União de Veteranos de Almeirim vence 31.ª edição do Santeirim

Por: Daniel Cepa 18 de Maio, 2026 2 Minutos de Leitura

A União de Veteranos de Almeirim (UVA) conquistou a 31.ª edição do Torneio Internacional de Futebol Veterano – Santeirim, numa prova que reuniu equipas de Portugal, Angola, França e Cabo Verde.

A formação de Almeirim fez um percurso sólido até à final. Na fase de grupos, terminou na 4.ª posição, somando duas vitórias, frente ao Praia do Bispo e Jungle Sport, e uma derrota frente ao Lobito.

Nas meias‑finais, a UVA venceu o Huambo por 1‑0, garantindo o acesso à final, onde voltou a mostrar eficácia, derrotando o Dreux por 2‑0, com golos de Matias e Caju.

No final da competição, a organização destacou o ambiente vivido ao longo do torneio, marcado pelo fair‑play e espírito de convívio entre equipas de diferentes países. Em nota conjunta, a UVA e a Tricofaites agradeceram a participação de todos os intervenientes.

“Foi extremamente gratificante ver o espírito desportivo, o respeito e a amizade demonstrados ao longo de todo o evento. Mais do que os resultados, fica a união, o convívio e os momentos partilhados que tornam este torneio tão especial”, refere a organização.

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