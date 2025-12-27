Shopping cart

Sociedade

Distribuidor de pizzas ferido após colisão com TVDE em Almeirim

Por: Daniel Cepa 27 de Dezembro, 2025 2 Minutos de Leitura

Uma colisão entre um veículo ligeiro de passageiros e um motociclo provocou um ferido ligeiro na manhã deste sábado, dia 27 de dezembro, na Rua 5 de Outubro, em Almeirim.

Segundo apurou O Almeirinense, o ferido é um distribuidor de pizzas que seguia no motociclo, o qual ficou imobilizado por baixo do automóvel na sequência do embate.

Tudo indica que uma distração terá estado na origem do acidente.

A vítima foi assistida e estabilizada no local, tendo depois sido transportada para uma unidade hospitalar.

Os Bombeiros Voluntários de Almeirim estiveram nas operações de socorro e a GNR tomou conta da ocorrência.

