Região

Despiste deixa jovem de 29 anos em estado grave em Alpiarça

Por: Daniel Cepa 22 de Fevereiro, 2026 2 Minutos de Leitura

Um jovem de 29 anos ficou ferido com gravidade na sequência de um despiste, seguido de capotamento, de uma viatura ligeira de passageiros, na madrugada deste domingo, 22 de fevereiro, na EN118, junto à Zona Industrial de Alpiarça.

Segundo apurou O Almeirinense, junto de fonte dos Bombeiros Municipais de Alpiarça, à chegada ao local o condutor encontrava-se encarcerado, tendo sido desencarcerado pelos operacionais. A vítima foi estabilizada no local pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital de Santarém e transportada para o Hospital de Vila Franca de Xira, com ferimentos considerados graves.

A viatura entrou em despiste e acabou por capotar várias vezes, imobilizando-se num campo agrícola, a vários metros da EN118.

Nas operações de socorro estiveram 15 operacionais dos Bombeiros Municipais de Alpiarça, VMER e GNR, apoiados por seis viaturas. O alerta foi dado pelas 00h00.

A GNR de Alpiarça tomou conta da ocorrência.

