Despiste em Fazendas de Almeirim deixa rasto de danos na via pública

Imprimir

Uma viatura ligeira de passageiros despistou-se com aparato, colidindo com uma viatura ligeira estacionada e com um poste de telecomunicações, na noite deste sábado, 21 de fevereiro, na Rua Guilherme Nunes Godinho, em Fazendas de Almeirim.

Segundo apurou O Almeirinense, o condutor terá perdido o controlo do veículo, embatendo primeiro num contentor do lixo e, de seguida, numa viatura que se encontrava estacionada, acabando ainda por derrubar um poste de telecomunicações.

O condutor foi assistido no local pelas equipas de socorro. Ao que foi possível apurar, não possui carta de condução e apresentaria sinais de alegada alcoolemia no momento do acidente, tendo acusado uma taxa crime. Foi conduzido pela GNR ao Posto Territorial de Almeirim.

Nas operações de socorro estiveram 12 operacionais dos Bombeiros Voluntários de Almeirim e da GNR, apoiados por cinco viaturas. O alerta foi dado às 21h44.

A GNR de Almeirim tomou conta da ocorrência.