Shopping cart

No Widget Added

Please add some widget in Offcanvs Sidebar

  • Home
  • Sociedade
  • Despiste em Fazendas de Almeirim deixa rasto de danos na via pública
Sociedade

Despiste em Fazendas de Almeirim deixa rasto de danos na via pública

Por: Daniel Cepa 21 de Fevereiro, 2026 2 Minutos de Leitura

Uma viatura ligeira de passageiros despistou-se com aparato, colidindo com uma viatura ligeira estacionada e com um poste de telecomunicações, na noite deste sábado, 21 de fevereiro, na Rua Guilherme Nunes Godinho, em Fazendas de Almeirim.

Segundo apurou O Almeirinense, o condutor terá perdido o controlo do veículo, embatendo primeiro num contentor do lixo e, de seguida, numa viatura que se encontrava estacionada, acabando ainda por derrubar um poste de telecomunicações.

O condutor foi assistido no local pelas equipas de socorro. Ao que foi possível apurar, não possui carta de condução e apresentaria sinais de alegada alcoolemia no momento do acidente, tendo acusado uma taxa crime. Foi conduzido pela GNR ao Posto Territorial de Almeirim.

Nas operações de socorro estiveram 12 operacionais dos Bombeiros Voluntários de Almeirim e da GNR, apoiados por cinco viaturas. O alerta foi dado às 21h44.

A GNR de Almeirim tomou conta da ocorrência.

Etiquetas Relacionadas:
acidentefazendas de almeirim

Notícias relacionadas

Sociedade

Despiste provoca um ferido na EN118

BY-Daniel Cepa 21 de Fevereiro, 2026
Sociedade

Motociclista morre em colisão na EN118 na Azeitada

BY-Daniel Cepa 21 de Fevereiro, 2026
Sociedade

Dois feridos em colisão no viaduto da Mercadona

BY-Daniel Cepa 20 de Fevereiro, 2026
Desporto

Fazendense goleia Pernes e segue para as meias-finais da Taça do Ribatejo

BY-Daniel Cepa 16 de Fevereiro, 2026
Sociedade

Diogo Peseiro escapa a acidente ferroviário que provocou 45 mortos e 150 feridos em Espanha

BY-Daniel Cepa 10 de Fevereiro, 2026
Cultura

Grupo Folia adia Carnaval de Fazendas de Almeirim

BY-Daniel Cepa 9 de Fevereiro, 2026