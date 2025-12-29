Shopping cart

Sociedade

Exploradores de Almeirim necessitam de novas tendas para atividades escutistas

Por: Inês Ribeiro 29 de Dezembro, 2025 2 Minutos de Leitura

Os Exploradores do Agrupamento de Escuteiros de Almeirim encontram-se atualmente a desenvolver esforços para renovar parte do seu material de campo, com especial destaque para a aquisição de novas tendas.

De acordo com a secção, parte do equipamento existente encontra-se já bastante desgastado pelo uso contínuo ao longo dos anos, deixando de reunir as condições ideais para a realização das atividades escutistas. As tendas são um elemento essencial para acampamentos, atividades ao ar livre e eventos regionais e nacionais, que fazem parte do percurso educativo dos jovens exploradores.

A renovação deste material é considerada fundamental para garantir a segurança, o conforto e a qualidade das experiências vividas pelos jovens, permitindo que continuem a desenvolver competências como a autonomia, o espírito de equipa, a responsabilidade e o contacto com a natureza.

Nesse contexto, os Exploradores têm vindo a procurar apoios e parcerias junto da comunidade local e empresarial, de forma a viabilizar a aquisição de novas tendas e assegurar a continuidade das suas atividades.

agrupamento de escuteiros de Almeirimescuteirosexploradores

