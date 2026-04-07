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Sociedade

Escuteiros de Almeirim conquistam 4.º lugar no Kimball

Por: Inês Ribeiro 07 de Abril, 2026 2 Minutos de Leitura

O Agrupamento 404 de Almeirim conquistou o 4.º lugar no Torneio Nacional de Técnica Escutista “Kimball”, que decorreu entre 28 e 31 de março, no Penha Centro Escutista, em Guimarães.

A competição, promovida pelo Corpo Nacional de Escutas, reuniu cerca de 40 patrulhas de todo o país, após uma fase de apuramento que seleciona as melhores equipas a nível nacional.

A representar o agrupamento esteve a Patrulha Águia, composta por oito jovens exploradores, com idades entre os 10 e os 14 anos. Ao longo da prova, os participantes foram avaliados em diversas competências fundamentais do escutismo, nomeadamente orientação, pioneirismo, culinária de campo e socorrismo.

A participação da equipa contou com o apoio do Município de Almeirim, que assegurou o transporte necessário para a deslocação até à competição.

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