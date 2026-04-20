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Sociedade

Almeirim recebe comemorações do São Jorge

Por: Redação 20 de Abril, 2026 2 Minutos de Leitura

No próximo dia 26 de abril, Almeirim vai receber as comemorações do São Jorge, juntando perto de 1500 escuteiros.

Esta é uma atividade a nível regional que vai decorrer no parque da zona norte, em Almeirim. A atividade reúne centenas de escuteiros de diversos agrupamentos para celebrar o patrono, com cerimónias, jogos e partilha conta ainda com uma eucaristia campal com o Sr. Bispo de Santarém pelas 16h.

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