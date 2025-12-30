Concerto de janeiras em Paço dos Negros angaria fundos para novo presépio

Imprimir

A aldeia de Paço dos Negros prepara-se para acolher um “Concerto de Janeiras” no próximo domingo, dia 4 de janeiro, a partir das 15h00, numa iniciativa, inserida nas celebrações do Tempo do Natal.

O concerto contará com a atuação de um grupo de pessoas, com idades compreendidas entre os 0 e os 70 anos. Este grupo tem vindo a ensaiar dedicadamente ao longo dos últimos meses, envolvendo membros da comunidade, sejam cristãos ou não, em torno desta celebração.

Para além da vertente musical e teatral, a tarde de domingo será enriquecida com a oferta de café e filhós, convidando todos a desfrutar de um convívio. O evento tem como objetivo angariar fundos para a compra de um novo presépio para a Igreja de Paço dos Negros, contribuindo assim para a preservação e enriquecimento do património local.

Como antecipação ao concerto, no sábado, dia 3 de janeiro, pela manhã, o mesmo grupo de cantores levará a alegria das Janeiras aos cafés da aldeia, num percurso que promete animar as ruas e os habitantes de Paço dos Negros.

A organização convida toda a população de Paço dos Negros a participar nestas celebrações e a manter viva uma das mais belas tradições natalícias portuguesas.