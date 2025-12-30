Shopping cart

VI Edição do Presépio Vivo realiza-se a 6 de janeiro

Por: Inês Ribeiro 30 de Dezembro, 2025 2 Minutos de Leitura

A VI Edição do Presépio Vivo, sob ao tema “Noite de Luz, Caminhos de Esperança”, realiza-se no dia 6 de janeiro, terça-feira, às 18h00, no Espaço Multiusos de Almeirim (IVV). A iniciativa propõe uma recriação do nascimento de Jesus, encenada ao vivo e aberta a toda a comunidade.

A representação desenvolve-se ao longo de seis momentos. A encenação tem início com o Ato I, “Anúncio do Anjo”, seguindo-se, no Ato II, a “Busca por Abrigo”. O Ato III retrata a “Noite dos Pastores”, enquanto o Ato IV conduz o público até “O Palácio de Herodes”. O Ato V corresponde ao “Nascimento de Jesus”, momento central da recriação. O evento termina com um Ato Final, marcado por uma ceia comunitária, aberta a todos os participantes.

O Presépio Vivo é promovido pela CLASS20 – Academia de Actividades. A organização destaca o caráter simbólico e participativo do evento, que pretende proporcionar um momento de encontro, reflexão e partilha, reforçando os valores da esperança, da solidariedade e da vivência comunitária associados à época natalícia.

