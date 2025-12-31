Almeirim com Orçamento de 28 milhões e obras a pensar no futuro

Imprimir

O orçamento da Câmara Municipal de Almeirim para 2026 é de 28 milhões de euros, um pouco inferior ao do ano que agora termina. O documento é votado na Assembleia Municipal de dia 16 de dezembro.

A estes 28 milhões deverá ser possível juntar o saldo de gerência deste ano, mas isso só acontecerá em fevereiro.

Pelo que o Jornal O ALMEIRINENSE apurou, o documento tem três grandes áreas. As obras na escola secundária que custam 15 milhões de euros e terão financiamento de 100% da administração central. Depois, o início das obras do centro de saúde, com a ampliação e requalificação. O apoio aqui é de 1,1 milhões e a obra deverá demorar perto de três anos. A nova creche municipal, a nascer junto ao Jardim da República, vai entrar na primeira fase, a de estudo. A obra deverá ficar pronta em 2028, depois do arranque em força que deverá acontecer em 2027.

Na área da habitação, Joaquim Catalão pretende reunir com o governo para tentar saber que linhas de financiamento há para que se possa iniciar o processo. Recorde-se que a Câmara adquiriu um terreno que será utilizado para construir habitação a preços acessíveis.

Este projeto prevê a construção de cerca de 160 apartamentos para venda a preços controlados, desde T1 a T4, num terreno de 4,5 hectares que liga a Rua Condessa da Junqueira, junto a um antigo supermercado, até à Rua Moinho de Vento, junto ao Lar de São José.

“Neste bolo” de despesas há ainda uma fatia grande que é gasta com os pagamentos aos funcionários com 10,1 milhões e a aquisição de bens e serviços com 5,5 milhões de euros.

Nas transferências para as juntas de freguesia, o valor deve ser semelhante ao de 2025, sendo que é objetivo fazer obras no pórtico de Paço dos Negros, requalificar a igreja de Foros e começar o parque urbano de Fazendas de Almeirim e Benfica do Ribatejo. No caso das Juntas de Freguesia é possível que depois de fevereiro se possam renegociar competências e verbas, sendo que no caso de Almeirim é claro, pois existem espaços que ainda são da responsabilidade da autarquia (Charcos, jardim do pavilhão ABC e junto ao Lidl) que deverá passar para a junta.