Onde há crise, há esperança

PARA HOJE / 2.JAN

Por: Redação 02 de Janeiro, 2026 2 Minutos de Leitura


Será que o lado bom da vida existe? Com tanto sofrimento, tantas vezes repetido, e sem se ver saída (questões afectivas, conflitos, doenças, problemas económicos, desemprego crescente, mentiras, adiamento da justiça!), esse lado bom está tão encoberto que é fácil concluir: É engano, não existe! E como acompanhar e ajudar quem se vê desenganado? Poder ter alguém solidário seria, talvez, um lado bom que ainda resta. No fundo, o que existe é a possibilidade de tirar partido de tudo, crescer mesmo com o pior. Mas essa força e essa sabedoria são uma graça. Aprende-se de pequeno e pode desaparecer quando se é abandonado.
Vasco P. Magalhães, sj
ONDE HÁ CRISE, HÁ ESPERANÇA
Um pensamento para cada dia: ver em tudo o que acontece uma oportunidade de crescimento.

Edições Tenacitas
www.tenacitas.pt

