Evento “Almeirim ON – Rescue & Trauma” adiado devido à ativação do Plano de Emergência

O evento Almeirim ON – Rescue & Trauma, que estava previsto para os dias 7 e 8 de fevereiro, no IVV – Espaço Multiusos de Almeirim, foi adiado na sequência da ativação do Plano Municipal de Emergência do concelho e do Estado de Prontidão Especial nível 4, que afeta todo o país.

A decisão está relacionada com a necessidade de mobilização total dos meios operacionais e humanos para missões prioritárias de proteção e socorro, no contexto dos efeitos da tempestade Kristin e da subida dos caudais do rio Tejo.

Os Bombeiros Voluntários de Almeirim, que organiza o evento, sublinham que a segurança da população e a responsabilidade institucional estão acima de qualquer iniciativa, razão pela qual optou por adiar o evento.

O Almeirim ON não foi cancelado e a organização garante que será reagendado assim que existirem condições de normalidade operacional.

Em comunicado, é ainda deixado um agradecimento a todos os participantes, parceiros, patrocinadores e voluntários pelo apoio e compreensão, reforçando que o projeto regressará “assim que for possível, ainda mais forte”.