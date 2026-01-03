Shopping cart

Sociedade

Despiste provoca um ferido na Ponte Salgueiro Maia

Por: Daniel Cepa 03 de Janeiro, 2026 2 Minutos de Leitura

Um despiste de uma viatura ligeira de passageiros provocou um ferido ligeiro na tarde deste sábado, dia 3 de janeiro, no IC10, na Ponte Salgueiro Maia, em Almeirim.

Segundo o Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Lezíria do Tejo, a única vítima do acidente foi o condutor do veículo, que foi estabilizado no local pelas equipas de socorro e posteriormente transportado para o Hospital Distrital de Santarém com ferimentos considerados leves.

O alerta para o acidente, ocorrido no sentido Almeirim/Santarém, foi dado às 19h42. No local estiveram 17 operacionais e oito veículos dos Bombeiros Voluntários de Almeirim e Santarém, da GNR e equipas da Infraestruturas de Portugal.

O trânsito esteve condicionado a uma faixa de rodagem enquanto decorreram os trabalhos de socorro e limpeza da via.

A GNR tomou conta da ocorrência.

