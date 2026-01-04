PARA HOJE / 4.JAN

Imprimir



A esperança vem de ser autêntico, de não me deixar dominar por ansiedades, de estar convencido de que o meu papel neste mundo é criar futuro para mim e para os outros, porque a esperança é tornarmo-nos criadores de futuro. É claro que há sombras densas diante de nós e existem muitas razões para esta sociedade depressiva, mas isso não nos pode dominar e vencer. Olhas para o céu a ver se cai? Ou acreditas em fazer algo de bom, mesmo quando não se vê nada? Então és uma pessoa de esperança.

Vasco P. Magalhães, sj

ONDE HÁ CRISE, HÁ ESPERANÇA

Um pensamento para cada dia: ver em tudo o que acontece uma oportunidade de crescimento.

Edições Tenacitas

www.tenacitas.pt