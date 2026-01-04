ULS Lezíria justifica retenção de ambulâncias com pico de afluência na urgência de Santarém

Imprimir

A Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS Lezíria) reagiu às notícias divulgadas sobre a retenção de ambulâncias na urgência do Hospital Distrital de Santarém, situação que ocorreu ao longo da tarde e noite de sábado, dia 3 de janeiro.

Em comunicado, a ULS Lezíria esclarece que o hospital registou um afluxo elevado de utentes, enquadrado no aumento sazonal de casos de gripe e de outras infeções respiratórias, fenómeno que tem vindo a exercer pressão sobre os serviços de urgência a nível nacional.

Segundo a administração da ULS, durante um momento de pico de procura foi necessário reter temporariamente algumas macas pertencentes às corporações de bombeiros, por razões de gestão clínica, garantindo que a situação foi transitória e resolvida com o reforço de macas não afetas ao transporte em ambulância, em estreita colaboração com os bombeiros.

A ULS Lezíria rejeita a ideia de um “colapso operacional” e assegura que, em momento algum, esteve comprometida a prestação de cuidados de saúde com segurança. No mesmo comunicado, o Conselho de Administração agradece publicamente a colaboração das corporações de bombeiros, sublinhando que estas foram parte da solução encontrada para ultrapassar um período particularmente exigente.

A administração garante ainda que a situação foi permanentemente acompanhada pelas equipas clínicas e de gestão e que a resposta de emergência à população não ficou comprometida.

