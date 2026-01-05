António Faria enfrenta doença rara e depende de campanha solidária para garantir cuidados de saúde

Imprimir

António Faria tem 57 anos e vive com Atrofia Multissistémica, uma doença rara e degenerativa que lhe retirou quase toda a autonomia. Uma campanha solidária foi criada para angariar fundos destinados a tratamentos de saúde considerados essenciais.

António Faria enfrenta uma doença neurodegenerativa rara, progressiva e sem cura, que ao longo dos últimos anos lhe retirou a capacidade de andar, falar, escrever, alimentar-se sozinho e realizar qualquer atividade básica sem ajuda permanente.

De acordo com informações da campanha, apesar do estado físico muito debilitado, António Faria mantém plena consciência e lucidez e sente de forma intensa o impacto da perda de autonomia e da dependência total.

Uma das principais necessidades identificadas é a realização de fisioterapia regular. A ausência deste acompanhamento tem provocado rigidez extrema, dores intensas, inchaços e espasmos musculares, aumentando o risco de feridas, tromboses e perda total de mobilidade. O custo das sessões não pode ser suportado com os rendimentos atuais.

Outro problema grave está relacionado com a alimentação. António perdeu todos os dentes e não consegue utilizar próteses removíveis, o que tem provocado engasgamentos frequentes, dores ao comer, incapacidade de mastigar e uma perda de cerca de 20 quilos. A colocação de próteses dentárias fixas, que implica cirurgia em bloco operatório, é considerada essencial para evitar desnutrição e melhorar a qualidade de vida.

O quadro clínico é ainda agravado por episódios recorrentes de hipotensão ortostática, que causam tonturas, perda momentânea de visão e elevado risco de quedas, exigindo acompanhamento médico regular.

Atualmente, António Faria vive com a mãe, de 83 anos, que é o seu principal apoio. No entanto, devido à idade avançada, não consegue assegurar todos os cuidados necessários, o que contribui para uma situação de isolamento e falta de acompanhamento especializado.

A campanha solidária foi criada por Maria Santos, amiga do António Faria, com o objetivo de angariar fundos para a colocação de próteses dentárias fixas e respetivos custos hospitalares, estimados entre 25 mil e 27 mil euros, bem como para fisioterapia, terapia da fala, transporte adaptado para consultas e outros cuidados de saúde essenciais.

A iniciativa solidária encontra-se a decorrer até às 18h00 do dia 30 de janeiro de 2026. Os donativos podem ser efetuados através da plataforma PPL, onde a campanha está disponível para consulta.