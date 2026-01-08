Presidente da Câmara de Coruche reúne com Ministra da Saúde para discutir problemas no concelho

Imprimir

O presidente da Câmara Municipal de Coruche, Nuno Azevedo, reuniu esta quarta-feira, dia 7 de janeiro, com a ministra da Saúde, Ana Paula Martins, para expor as principais dificuldades que afetam o acesso aos cuidados de saúde no concelho, num encontro centrado na procura de soluções para os problemas identificados.

Em cima da mesa esteve a degradação progressiva da resposta dos serviços de saúde em Coruche, marcada pela escassez de médicos, pela inexistência de médico de família para uma parte significativa da população e pela redução continuada dos serviços de atendimento, uma situação que, segundo a autarquia, em comunicado enviado ao Jornal O Almeirinense, tem vindo a agravar-se e a comprometer o acesso da população aos cuidados de saúde. O autarca manifestou preocupação com o impacto destas limitações, sobretudo tendo em conta a grande extensão territorial do concelho e a distância ao hospital de referência, em Santarém, fatores que dificultam o acesso atempado aos cuidados de saúde.

Durante a reunião, Nuno Azevedo alertou ainda para situações de desigualdade no acesso aos cuidados de saúde entre populações da mesma região, defendendo uma abordagem mais equilibrada e ajustada às necessidades reais dos municípios integrados na Unidade Local de Saúde da Lezíria. Nesse contexto, foi sublinhada a importância da reposição do Serviço de Atendimento Complementar em horário alargado, como forma de reforçar a resposta à população.

A dificuldade em atrair e fixar médicos no concelho foi outro dos temas abordados, sendo apontada como um dos principais constrangimentos à melhoria dos serviços de saúde locais. O presidente da Câmara Municipal defendeu a criação de mecanismos de atratividade por parte do Estado que incentivem a fixação de profissionais de saúde em territórios como o de Coruche.

A reunião incluiu também a análise da situação da Viatura de Suporte Imediato de Vida (SIV) atribuída ao concelho. O autarca destacou a importância deste meio no socorro em situações de emergência médica e sublinhou a urgência da sua entrada em funcionamento. A ministra da Saúde manifestou disponibilidade para avaliar o ponto de situação deste processo.

Outro tema abordado foi a necessidade de avançar com as obras de requalificação do Centro de Saúde de Coruche, consideradas essenciais para garantir condições adequadas para utentes, profissionais de saúde e restantes trabalhadores.

No final do encontro, Nuno Azevedo reiterou a disponibilidade do Município para continuar a colaborar com o Ministério da Saúde, a Unidade Local de Saúde da Lezíria e outras entidades, lembrando o esforço da autarquia na criação de condições que favoreçam a fixação de profissionais de saúde no concelho. A Câmara Municipal de Coruche assegura que continuará a acompanhar o processo com atenção, aguardando respostas concretas que garantam à população um acesso digno, equitativo e atempado aos cuidados de saúde.