“Dialógos da Poda” regressam com evento de poda da vinha em Alcanhões

Por: Daniel Cepa 05 de Janeiro, 2026 2 Minutos de Leitura

A vila de Alcanhões, no concelho de Santarém, recebe no sábado, 10 de Janeiro, mais uma edição do workshop prático de poda da vinha, com o campeão nacional da poda, José Estêvão, que vai mostrar a técnica e a perícia a manusear a tesoura. Na altura é possível experimentar vários tipos de tesouras da Felco que estão à disposição para utilizar.

A atividade decorre a partir das 10h00 numa vinha enquadrada no casario da vila e destina-se essencialmente a quem quer aprofundar conhecimentos ou a simples curiosos que querem fazer uma atividade diferente.

A iniciativa não tem um cariz de formação profissional e o objetivo é a troca de experiências, desfazer dúvidas, num ambiente descontraído onde pode experimentar podar, sendo que se não tiver tesoura não é um problema porque há várias para emprestar.

Como é habitual a Descularte, associação que organiza a iniciativa, recebe os participantes com um petisco de boas vindas e há vinho da terra para degustar. Depois, perto da vinha, há o almoço tradicional.

A iniciativa conta com a colaboração da adega tradicional Chambeta, que disponibilizou a vinha para a iniciativa.

As inscrições para esta ação são limitadas e custam 20 euros. Os interessados podem inscrever-se aqui.

Para mais informações deve os interessados devem contactar através do e-mail: direccao@descularte.pt ou pelo número: 935 333 153.

