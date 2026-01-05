GNR deteve 42 pessoas no distrito de Santarém durante operações de Ano Novo

Imprimir

O Comando Territorial de Santarém da Guarda Nacional Republicana realizou um conjunto de operações especiais no distrito, entre os dias 29 de dezembro e 4 de janeiro, período associado às celebrações de Ano Novo, com o objetivo de prevenir e combater a criminalidade, reduzir a sinistralidade rodoviária e fiscalizar diversas matérias de âmbito contraordenacional.

De acordo com os dados divulgados pela GNR, estas ações resultaram na detenção de 42 pessoas, destacando-se 20 detenções por condução sob o efeito do álcool e nove por condução sem habilitação legal. Foram ainda detidas cinco pessoas por tráfico de estupefacientes, duas por condução perigosa de veículo rodoviário e uma por abuso de confiança.

No âmbito da fiscalização rodoviária, foram detetadas 562 infrações, com destaque para 128 situações de falta de inspeção periódica obrigatória, 37 infrações relacionadas com tacógrafos e 35 por condução com taxa de álcool no sangue superior ao legalmente permitido. A GNR registou ainda 26 infrações por falta de seguro de responsabilidade civil, 24 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/ou sistemas de retenção para crianças, 19 excessos de velocidade e 14 infrações relacionadas com anomalias nos sistemas de iluminação e sinalização dos veículos.

Durante o mesmo período, a GNR registou 92 acidentes de viação no distrito de Santarém, dos quais resultou uma vítima mortal, cinco feridos graves e 24 feridos leves.

No que respeita à fiscalização geral, foram levantados 28 autos de contraordenação, nomeadamente 20 no âmbito do trânsito e da segurança rodoviária, três relacionados com o consumo de produtos estupefacientes, três autos genéricos e dois no âmbito da legislação relativa a animais de companhia.

A GNR reforça que estas ações se inserem no esforço de prevenção e segurança associado a períodos festivos, apelando a comportamentos responsáveis por parte dos condutores e da população em geral.