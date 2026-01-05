Infiltração de água afeta sala de observação da urgência do Hospital de Santarém

Imprimir

Uma infiltração de água está a condicionar, há cerca de um mês, a prestação de cuidados no serviço de urgência do Hospital Distrital de Santarém.

Um utente, que pediu para manter o anonimato, fez chegar a O Almeirinense imagens da situação, que ocorre numa sala de observação do serviço de urgência, onde se encontram doentes em tratamento. Para conter a infiltração, estão a ser utilizados quatro contentores do próprio serviço para recolha da água.

Segundo apurou O Almeirinense, a situação está a limitar o espaço de trabalho dos profissionais de saúde e a causar incómodo aos utentes ali internados, havendo mesmo casos em que os doentes são atingidos pela água proveniente da infiltração.

Confrontado com a situação, o Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde da Lezíria confirmou, em nota enviada ao nosso jornal, que “tem conhecimento da infiltração registada no serviço de urgência”, explicando que a mesma resulta de um “problema identificado na impermeabilização do terraço”.

A administração da ULS Lezíria garante, no entanto, que o normal funcionamento assistencial “se encontra assegurado” e que não está em causa “a qualidade dos cuidados prestados aos utentes”, apesar do “incómodo pontual causado por esta situação”.

“A situação está a ser acompanhada pelas equipas técnicas, tendo vindo a ser implementadas as medidas necessárias para minimizar qualquer impacto. A reparação definitiva será executada assim que a zona esteja totalmente seca, condição indispensável para a aplicação da nova impermeabilização. Prevê-se que a situação fique resolvida logo que as condições meteorológicas o permitam”, conclui o Conselho de Administração.