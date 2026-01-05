Município de Almeirim convida pais a sentarem-se à mesa com os filhos na escola

Imprimir

O Município de Almeirim, através do Pelouro da Educação, volta a convidar os pais a partilharem o almoço com os filhos na escola, reforçando a iniciativa “Pai… Mãe, convido-te para almoçar”, integrada no projeto dos refeitórios escolares, em funcionamento no concelho há vários anos.

A ação pretende incentivar os pais e encarregados de educação a acompanhar uma refeição escolar dos seus filhos/educandos, de forma a promover a proximidade entre família e escola e dando a conhecer o trabalho desenvolvido diariamente nos refeitórios escolares.

No âmbito desta iniciativa, qualquer dia pode ser vivido como o “Dia dos Pais”. Para participar, o encarregado de educação deve efetuar previamente a inscrição no estabelecimento de ensino do seu educando. O número de adultos aceites por dia depende das condições físicas de cada escola. A prioridade é atribuída por ordem de marcação.

A refeição do adulto tem um custo de 3 euros, a liquidar no próprio dia junto do responsável pelo serviço.

Ao longo do ano letivo, o projeto dos refeitórios escolares de Almeirim divulga, nas redes sociais, as refeições servidas nas escolas. Este ano, a iniciativa assinala oito anos de promoção de hábitos alimentares saudáveis em contexto escolar.

Para mais informações, os interessados podem contactar o Serviço de Educação da Câmara Municipal de Almeirim, através do telefone 243 594 277.