Shopping cart

No Widget Added

Please add some widget in Offcanvs Sidebar

  • Home
  • Sociedade
  • Município de Almeirim convida pais a sentarem-se à mesa com os filhos na escola
Sociedade

Município de Almeirim convida pais a sentarem-se à mesa com os filhos na escola

Por: Inês Ribeiro 05 de Janeiro, 2026 2 Minutos de Leitura

O Município de Almeirim, através do Pelouro da Educação, volta a convidar os pais a partilharem o almoço com os filhos na escola, reforçando a iniciativa “Pai… Mãe, convido-te para almoçar”, integrada no projeto dos refeitórios escolares, em funcionamento no concelho há vários anos.

A ação pretende incentivar os pais e encarregados de educação a acompanhar uma refeição escolar dos seus filhos/educandos, de forma a promover a proximidade entre família e escola e dando a conhecer o trabalho desenvolvido diariamente nos refeitórios escolares.

No âmbito desta iniciativa, qualquer dia pode ser vivido como o “Dia dos Pais”. Para participar, o encarregado de educação deve efetuar previamente a inscrição no estabelecimento de ensino do seu educando. O número de adultos aceites por dia depende das condições físicas de cada escola. A prioridade é atribuída por ordem de marcação.

A refeição do adulto tem um custo de 3 euros, a liquidar no próprio dia junto do responsável pelo serviço.

Ao longo do ano letivo, o projeto dos refeitórios escolares de Almeirim divulga, nas redes sociais, as refeições servidas nas escolas. Este ano, a iniciativa assinala oito anos de promoção de hábitos alimentares saudáveis em contexto escolar.

Para mais informações, os interessados podem contactar o Serviço de Educação da Câmara Municipal de Almeirim, através do telefone 243 594 277.

Etiquetas Relacionadas:
almoçoeducaçãoescolasmunicipio de almeirim

Notícias relacionadas

Sociedade

Depósito incorreto de cinzas leva Município de Almeirim e Ecolezíria a emitir alertas

BY-Inês Ribeiro 22 de Dezembro, 2025
Região

Escola Superior de Saúde promove II Congresso Internacional de Enfermagem de Saúde Comunitária

BY-Daniel Cepa 17 de Dezembro, 2025
Sociedade

Greve em Almeirim afeta escolas, empresas e transportes

BY-Inês Ribeiro 11 de Dezembro, 2025
Sociedade

Refeitórios escolares de Almeirim mantêm serviço de refeições durante as férias de Natal

BY-Inês Ribeiro 9 de Dezembro, 2025
Economia

Montras do comércio tradicional decoradas pelas escolas

BY-Redação 29 de Novembro, 2025
Região

Campanha “Natal, Compre Local 2025” entrega 10 mil euros a IPSS e escolas de Santarém

BY-Inês Ribeiro 26 de Novembro, 2025