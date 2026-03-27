Crianças plantam eucaliptos no Circuito de Manutenção para assinalar o Dia da Árvore

Imprimir

O Município de Almeirim promoveu, entre 23 e 25 de março, uma iniciativa dedicada ao Dia da Árvore e da Floresta, envolvendo crianças do pré‑escolar e do 1.º ciclo de todo o concelho. A atividade, dinamizada pelos pelouros da Educação e do Ambiente, decorreu no circuito de manutenção da cidade, onde os mais novos participaram na plantação de dezenas de eucaliptos.

A ação teve como principal objetivo sensibilizar as crianças para a importância da sustentabilidade ambiental, aproximando-as da natureza e destacando o papel das árvores na preservação do planeta. Para além da vertente prática, a iniciativa procurou reforçar valores como a responsabilidade ambiental, o espírito de equipa e a cidadania ativa.

Segundo o município, as três manhãs de trabalho envolveram entusiasmo, aprendizagem e participação ativa, permitindo que os alunos contribuíssem diretamente para a valorização do espaço público e para a criação de um ambiente mais verde e saudável.

O Município de Almeirim agradeceu a colaboração de todas as escolas, professores, assistentes operacionais e famílias que tornaram possível esta celebração do Dia da Árvore, sublinhando que estas ações têm impacto no presente e ajudam a formar cidadãos mais conscientes no futuro.