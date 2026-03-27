Shopping cart

No Widget Added

Please add some widget in Offcanvs Sidebar

  • Home
  • Sociedade
  • Crianças plantam eucaliptos no Circuito de Manutenção para assinalar o Dia da Árvore
Sociedade

Crianças plantam eucaliptos no Circuito de Manutenção para assinalar o Dia da Árvore

Por: Daniel Cepa 27 de Março, 2026 2 Minutos de Leitura

O Município de Almeirim promoveu, entre 23 e 25 de março, uma iniciativa dedicada ao Dia da Árvore e da Floresta, envolvendo crianças do pré‑escolar e do 1.º ciclo de todo o concelho. A atividade, dinamizada pelos pelouros da Educação e do Ambiente, decorreu no circuito de manutenção da cidade, onde os mais novos participaram na plantação de dezenas de eucaliptos.

A ação teve como principal objetivo sensibilizar as crianças para a importância da sustentabilidade ambiental, aproximando-as da natureza e destacando o papel das árvores na preservação do planeta. Para além da vertente prática, a iniciativa procurou reforçar valores como a responsabilidade ambiental, o espírito de equipa e a cidadania ativa.

Segundo o município, as três manhãs de trabalho envolveram entusiasmo, aprendizagem e participação ativa, permitindo que os alunos contribuíssem diretamente para a valorização do espaço público e para a criação de um ambiente mais verde e saudável.

O Município de Almeirim agradeceu a colaboração de todas as escolas, professores, assistentes operacionais e famílias que tornaram possível esta celebração do Dia da Árvore, sublinhando que estas ações têm impacto no presente e ajudam a formar cidadãos mais conscientes no futuro.

Etiquetas Relacionadas:
circuito de manutençãodia da arvoreeducação

Notícias relacionadas

Região

Politécnico de Santarém empossa nova Comissão de Ética

BY-Daniel Cepa 26 de Fevereiro, 2026
Sociedade

Rotary Club de Almeirim promove Festa da Juventude com bolsas e prémios escolares

BY-Daniel Cepa 15 de Fevereiro, 2026
Política

Arrancou a segunda fase de reabilitação do Circuito de Manutenção de Almeirim

BY-Daniel Cepa 23 de Janeiro, 2026
Sociedade

Escolas do concelho recebem projeto de sensibilização para o daltonismo

BY-Daniel Cepa 23 de Janeiro, 2026
Sociedade

Município de Almeirim convida pais a sentarem-se à mesa com os filhos na escola

BY-Inês Ribeiro 5 de Janeiro, 2026
Região

Escola Superior de Saúde promove II Congresso Internacional de Enfermagem de Saúde Comunitária

BY-Daniel Cepa 17 de Dezembro, 2025