“Sala Terapêutica O Girassol” abre portas em Almeirim para responder à procura por terapias em grupo

Elisabete Lopes inaugurou esta segunda-feira, dia 5 de janeiro, a “Sala Terapêutica O Girassol”, na Urbanização Vila das Taipas, em Almeirim, numa cerimónia que contou com a presença de convidados e de membros da comunidade local. O espaço surge na sequência da loja “Elisabete Terapias Alternativas”, localizada na Rua dos Aliados, e da crescente procura por terapias em grupo na cidade.

A inauguração ficou marcada pelas boas-vindas dadas pela própria Elisabete Lopes, que apresentou o novo espaço aos presentes e destacou a amplitude da sala e a sua versatilidade para diferentes práticas terapêuticas. O momento culminou com o tradicional corte do bolo, num ambiente de partilha e proximidade.

Durante a cerimónia, Elisabete Lopes explicou que a ideia do novo espaço surgiu da necessidade de ampliar as atividades oferecidas no seu outro espaço, sentindo-se limitada pelas dimensões da sala destinada a grupos, o que motivou a procura de uma solução mais adequada.

O nome do espaço, “Girassol”, reflete aquilo em que acredita. “De uma certa forma, todos nós procuramos a luz, por isso achei que este nome combinava com a energia que quero transmitir”, refere, contente com o resultado final.

A sala vai acolher diversas atividades, como Pilates, Yoga, meditação e workshops. As aulas de Pilates vão decorrer às terças e quintas, às 10h00, 18h15 e 19h15, enquanto o Yoga está agendado para quartas às 8h00 e às 20h00 e sextas às 8h00. Na próxima segunda-feira, dia 12 e janeiro, será realizada uma sessão de meditação guiada gratuita às 19h30.

Elisabete Lopes destaca ainda que a primeira aula de cada atividade será sempre gratuita para que os participantes possam experimentar. “É importante que sintam se é o que faz sentido para eles”, sublinha.

Além das aulas regulares, a sala vai receber workshops de diversas áreas e sessões de construção de tambores, práticas de som healing com taças tibetanas, gongos e taças de cristal. “O espaço está aberto a outros terapeutas e a todas as práticas que se inserem nesta área de bem-estar”, acrescenta.

Elisabete Lopes espera que as pessoas se sintam “acolhidas, abraçadas e em paz, que, de certa forma, se sintam em casa”.