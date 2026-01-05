Tenista de Almeirim garante presença no Masters da Federação Portuguesa de Ténis

Imprimir

O tenista da Associação 20kms de Almeirim, André Martins, foi um dos quatro atletas a garantir presença no Masters de Sub18 da Federação Portuguesa de Ténis, fruto do desempenho nos torneios B e A ao longo de 2025. Nos dois dias de competição, bateu o pé aos melhores tenistas do país.

No primeiro dia de competição, o tenista dos 20kms de Almeirim teve pela frente o número 1 nacional de Sub18, Jorge Vanine, do Clube Ténis de Espinho. Depois de uma entrada em falso, André Martins levou a partida a terceiro set obrigando o adversário a ter que jogar ao melhor nível para vencer, num encontro que terminou com os parciais de 6/0, 4/6 e 6/2 favorável ao tenista de Espinho.

No segundo dia de prova, com jornada dupla, o atleta do Ténis Almeirim cedeu frente a Duarte Sanches, do CT Nova Morada, e que viria a vencer o torneio, pelos parciais de 6/1 e 6/2 e no ultimo encontro cedeu frente a David Cunha, do Sport Club do Porto, por 6/1 e 7/6, num jogo em que o segundo set esteve perto de contar uma história diferente.

Neste Masters da Federação Portuguesa de Ténis, que decorreu entre os dias 2 e 4 de janeiro nos court’s cobertos do Estádio Nacional do Jamor, o tenista da Associação 20kms de Almeirim foi acompanhado pelo treinador Martinho Cruz.