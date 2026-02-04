Shopping cart

Sociedade

Depressão Kristin mobiliza equipas de apoio social de Almeirim para apoiar população mais vulnerável

Por: Inês Ribeiro 04 de Fevereiro, 2026 2 Minutos de Leitura

Na manhã desta quarta-feira, 4 de fevereiro, técnicos do serviço social dos concelhos de Almeirim, Chamusca e Alpiarça estiveram no terreno, no concelho de Ferreira do Zêzere, a realizar um levantamento social junto da população, na sequência dos efeitos provocados pela depressão Kristin.

A ação decorre em articulação com as equipas das juntas de freguesia e tem como principal objetivo identificar e referenciar situações de maior vulnerabilidade social, garantindo uma resposta rápida e adequada às pessoas mais afetadas pelas condições meteorológicas adversas registadas nos últimos dias.

Durante a manhã, as equipas percorreram diversas localidades da freguesia, de forma a avaliar necessidades imediatas e recolher informação essencial para a ativação de mecanismos de apoio social, com especial atenção a idosos, pessoas isoladas e famílias em situação de fragilidade económica ou social.

Este trabalho de proximidade permite não só identificar eventuais situações de risco, como também assegurar o acompanhamento necessário e encaminhar os casos sinalizados para os serviços competentes, com o objetivo de proteger a população.

As autoridades locais mantêm-se atentas à evolução da situação meteorológica e apelam à população para que comunique quaisquer situações de necessidade ou risco, de forma a permitir uma intervenção célere e eficaz.

