PARA HOJE / 6.JAN

Imprimir



Que a viagem corra bem! Que desejo é este? Que não haja problemas ou que se resolva bem os problemas que houver? Um casal vai de viagem a toda a velocidade, arriscando-se a tudo, discutindo. Chegam ao destino a tempo, mas zangados. Correu bem? Outro casal chegou atrasado, teve um furo, mas isso levou os seus membros a partilhar, a conversar e a desfazer a distância que se andava a criar entre eles. Só esta última viagem correu bem! Porque é que eu digo bem ou mal? Mal é o que estraga a relação, oprime, marginaliza. O pior é que isso, muitas vezes, até dá dinheiro. Então, corre mesmo mal!…

Vasco P. Magalhães, sj

ONDE HÁ CRISE, HÁ ESPERANÇA

Um pensamento para cada dia: ver em tudo o que acontece uma oportunidade de crescimento.

Edições Tenacitas

www.tenacitas.pt