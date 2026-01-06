ULS Lezíria reforça equipas com a entrada de 29 novos médicos internos

Imprimir

A Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS Lezíria) acolheu na segunda-feira, dia 5 de janeiro, 29 novos médicos internos que iniciam o seu percurso formativo na instituição. A sessão de receção decorreu no Auditório do Hospital Distrital de Santarém e integrou médicos de formação geral e de formação específica.

Do total de novos internos, 15 iniciam a formação geral e 14 a formação específica, reforçando as equipas clínicas da ULS Lezíria nas áreas hospitalar e dos cuidados de saúde primários.

Na abertura da sessão, a diretora do Internato Médico para os Cuidados de Saúde Hospitalares, Filipa Vilarinho, deu as boas-vindas aos novos profissionais, sublinhando a importância deste momento enquanto início de uma nova etapa profissional e de integração na instituição e na cidade de Santarém.

O presidente do Conselho de Administração da ULS Lezíria, Pedro Marques, destacou o significado institucional da receção, considerando que a entrada dos novos internos representa uma renovação da capacidade técnica e científica da unidade. O responsável sublinhou ainda a ambição de tornar a ULS Lezíria uma das unidades de saúde mais atrativas do país, promovendo a formação, a investigação e a fixação de médicos no território.

A sessão contou também com a presença da vereadora da Câmara Municipal de Santarém com o pelouro da Saúde, Teresa Cristina Ferreira, que manifestou o orgulho do município na escolha da ULS Lezíria pelos novos médicos e destacou a responsabilidade social associada à profissão médica. A autarca reforçou a disponibilidade do concelho para criar condições que permitam aos profissionais desenvolver projetos de vida pessoal e profissional na região.

Em representação da União de Freguesias da Cidade de Santarém, Alfredo Amante salientou a importância da integração dos internos na comunidade local, destacando o espírito de equipa e a proximidade como fatores essenciais para a fixação de profissionais de saúde.

Durante a sessão, a diretora clínica para os Cuidados de Saúde Primários da ULS Lezíria, Ana Isabel Calado, partilhou o seu percurso enquanto antiga interna da instituição, garantindo aos novos médicos um acompanhamento próximo e contínuo ao longo do internato.

O programa incluiu ainda o momento de reflexão “Ser médico é mais do que uma profissão”, com intervenções do diretor do Serviço de Ortopedia, Francisco Infante, e da interna de Medicina Interna Inês Ambrioso, que abordaram a dimensão humana, ética e relacional da prática médica.

A receção aos novos internos integra um programa de acolhimento que decorre até 7 de janeiro, com várias sessões institucionais, formativas e de integração, reforçando o compromisso da ULS Lezíria com a formação médica e a humanização dos cuidados de saúde.