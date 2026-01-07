AF Santarém inicia 2026 com crescimento no número de atletas

Imprimir

A Associação de Futebol de Santarém (AFS) arrancou o ano de 2026 com números que confirmam o crescimento sustentado da prática desportiva no distrito. Entre futebol, futsal, futebol de praia e walking football, estão atualmente inscritos 9.710 atletas, superando os 9.647 registados no período homólogo, o que representa um crescimento global de 0,65%.

Segundo a AFS, o aumento verifica-se nas modalidades de futebol, futsal e walking football, com especial destaque para o setor feminino, que registou uma evolução positiva de 3,5%. Estes números refletem o trabalho desenvolvido na promoção e valorização do futebol e do futsal feminino ao longo dos últimos anos.

O crescimento é igualmente visível no número de equipas, que passou de 499 para 518, bem como no número de clubes com vertente feminina, que aumentou de 21 para 22, correspondendo a uma subida de 4,7%.

O escalão sénior continua a concentrar o maior número de atletas inscritos, com um total de 1.547 praticantes. No feminino, o escalão sub-15 destaca-se como o mais representativo, contabilizando 159 atletas.

Em declarações sobre estes dados, o presidente da Associação de Futebol de Santarém, Joaquim Martinho Dias, sublinhou a satisfação da direção.

“Após um ano marcante, em que o Centenário foi assinalado com um extenso programa comemorativo e com o sucesso dessa jornada, a nossa Direção não podia estar mais satisfeita com os números agora conhecidos”, afirmou.

O dirigente destacou ainda o papel dos agentes desportivos no crescimento registado.

“Esta subida em toda a linha só é possível graças ao empenho de todos os agentes desportivos que, diariamente, se dedicam a proporcionar a prática desportiva a jogadores e jogadoras de futebol, futsal e walking football. Da nossa parte, a promessa é clara: continuaremos a ser parceiros na construção deste projeto comum”, acrescentou.

Joaquim Martinho Dias revelou ainda a aposta da AFS em projetos futuros, com particular enfoque na inclusão.

“Temos um projeto muito acarinhado na área do desporto de inclusão, já apresentado ao presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Pedro Proença, e que contará com o apoio da Federação. Esperamos que este projeto possa também contar com o envolvimento dos municípios, das IPSS e dos centros de reabilitação”, concluiu.