Biblioteca de Almeirim recebe exposição de pintura de Dina Oliveira

A Biblioteca Municipal Marquesa de Cadaval, em Almeirim, está a acolher, a partir desta quarta-feira, dia 7 de janeiro, a exposição de pintura “A Harmonia da Contemplação”, da artista Dina Oliveira.

A mostra, com entrada livre, integra a programação cultural do Município de Almeirim e está aberta ao público durante o horário de funcionamento da biblioteca.

A exposição reúne um conjunto de obras que convidam à serenidade e à observação atenta, propondo um diálogo entre a arte e o quotidiano. Através de uma linguagem visual marcada pela sensibilidade e pelo equilíbrio, Dina Oliveira explora temas ligados à contemplação, ao silêncio e à relação do ser humano com os espaços e objetos que o rodeiam.

Segundo a organização, esta iniciativa pretende promover o contacto da comunidade com as artes visuais e valorizar o papel da biblioteca como espaço cultural, para além da sua função tradicional ligada à leitura e ao conhecimento.

“A Harmonia da Contemplação” pode ser visitada até dia 14 de fevereiro.